Astăzi e sărbătoare în familia Petrunjel din Mărgineni. Iuliana împlinește 34 de ani. Mulți dintre băcăuani și-o amintesc din showul culinar “Masterchef”, de la Pro Tv, iar mai nou este cunoscută prin firma “Apium Food” pe care o conduce cu succes.

Bucătăria nu a fost visul ei din copilărie, Iuliana descoperind această pasiune mult mai târziu și în condiții care nu ar fi prevestit succesul în acest domeniu.

Iuliana s-a născut și a copilărit la Mărgineni. Primii ani de școală i-a făcut în localitatea natală, după care s-a transferat la Colegiul Național de Artă din Bacău unde a studiat patru ani de pictură și trei ani de coregrafie. „Mi-a plăcut partea asta artistică”, ne-a spus Iuliana care, în clasa a X-a, a plecat la părinți, la Roma, în Italia. „Părinții mei erau demult acolo. Noi rămăsesem acasă cu o mătușă. Era foarte greu acasă fără părinți, mai ales că eu am crescut-o și pe sora mea mai mică. Mai am un frate mai mare, dar și el era plecat în Italia cu părinții”, a povestit Iuliana Petrunjel. Nu a știut ce o așteaptă în Italia. Părinții însă au lăsat-o să facă ce vrea, iar ea a ales să lucreze. După ce și-a dat seama că viața e grea, a revenit acasă și și-a reluat studiile. Părinții ei s-au bucurat că a luat o astfel de decizie iar Iuliana a terminat liceul, fiind absolventă a Colegiului „Mihai Eminescu”, promoția 2002. Și-a dorit foarte mult să meargă mai departe la Academia de Poliție, dar a fost descurajată, toată lumea spunându-i că acolo se intră „cu pile” și că dacă nu ai „pile” nu ai nici o șansă. Așa că a renunțat și a plecat…în Italia. Din nou.

Declicul din… bucătărie

A ajuns la Roma iar după șase luni a decis să meargă în nord, în provincia Bergamo, la o verișoară, acolo unde s-a dus împreună cu viitorul soț. „Acolo am avut mai multe joburi. Întâi am avut grijă de o bătrână, apoi am fost ospătar, după care am trecut și în bucătărie”, își amintește Iuliana Petrunjel, care la un moment dat a ajuns să lucreze 14 ore pe zi, la trei joburi, ritm pe care l-a susținut timp de șase ani. „Patronul de la tratoria la care lucram, atunci când era aglomerat mă trimitea în bucătărie. Acolo am avut ocazia să cunosc un bucătar excelent. Știți că bucătăria italiană este foarte bună și foarte variată. Mi-a plăcut foarte mult felul în care combina aromele. Atunci a fost declicul…”, a povestit Iuliana Petrunjel, care practic „a furat” meseria. Mergea în weekend acasă, iar duminica le gătea prietenilor care au apreciat foarte mult combinațiile de arome pe care le servea în farfurie. Îi mergea foarte bine, dar soțul întâmpina dificultăți, având aproape doi ani de șomaj. Au analizat bine situația și au decis să se întoarcă din nou acasă, în România, lucru pe care l-au făcut în februarie 2013.

Primul pas…

Ca mulți alți români plecați peste mări și țări, și Iuliana împreună cu soțul ei au spus la început că vor sta un an, poate doi. Și, ca în cazul multora plecați, socoteala din târg nu s-a potrivit cu cea de acasă. Numai că, după o analiză consistentă, cei doi au hotărât ca, întorși în țară, să încerce să dezvolte ceva aici. „Când am venit acasă, știam deja că sunt însărcinată într-o lună cu cea mare – povestește Iuliana Petrunjel. Inițial am stat la socri. Soțul împreună cu fratele lui a investit într-o firmă cu activitatea de mobilă la comandă. Și eu găteam pentru soțul meu…” Însă nu totul a fost pe roze, mai ales că acomodarea a fost puțin cam dificilă. Afacerea mergea binișor, între timp Iuliana a adus-o pe lume pe prima lor fetiță și a început să gătească din ce în ce mai mult. „Când fetița cea mare a făcut cinci luni, am văzut că se făceau preselecții la Masterchef”…

Experiența care a dus la consacrare

„La început nu știam ce să fac. Nu știam dacă am șanse… Și am zis că ce-o fi o fi, și m-am dus la preselecții la Iași”, a povestit Iuliana. Zis și făcut. Și s-a dus la Iași cu un risotto cu gorgonzola, pară și nucă. Chefii de la emisiune au apreciat din prima faptul că Iuliana făcea diferență clară între risotto și orez. „Tot atunci le-am făcut și colțunași cu brânză dulce fierți în lapte, le-au plăcut foarte mult juraților și am trecut mai departe”, a mai spus Iuliana Petrunjel care a specificat că „Masterchef” era la prima ediție cu Foa, Hădean și chef Patrizia, și evident că a trecut mai departe. La București a impresionat din nou, având de făcut două rețete în jumătate de oră, iar Iuliana a finalizat risotto chiar în fața chefilor și a fost apreciată din nou mergând și mai departe. Au urmat trei săptămâni de foc cu filmări și gătit la foc automat, câte 16 ore pe zi. „Practic au fost vreo 6.000 de concurenți iar eu am intrat în primii 24”, își amintește Iuliana cu plăcere. Ea a terminat competiția pe locul 18. „A fost frumos,dar și foarte greu, mai ales că o aveam pe cea mică acasă în vârstă de doar 9 luni”, a mai spus Iuliana care nu s-a așteptat să ajungă atât de departe. „A fost o lansare iar după emisiune am primit câteva oferte, inclusiv de la chef Patrizia care voia să deschidă un restaurant în București. Dar am refuzat pentru că aveam și copil mic iar soțul avea investiția aici”, a adăugat Iuliana Petrunjel. A urmat însă o perioadă în care a colaborat cu mai multe restaurante, unele pe care le-a deschis sau altele cărora le-a redefinit linia culinară.

Între timp, Iuliana a participat și la realizarea unor evenimente, ocazie cu care a realizat că ea este bucătar de evenimente și nu à la carte, deși se descurcă foarte bine în orice situație. „Îmi place foarte mult partea asta de evenimente și am continuat așa. Apoi, am avut mulți prieteni care apreciau ce făceam și mi-au cerut sprijinul să-i ajut la anumite ocazii speciale. Și din prieten în prieten mi-am dat seama că trebuie să deschid un business din asta”, a continuat Iuliana care a hotărât să reorganizeze o parte din casa în care locuiește la Mărgineni și practic să-și deschidă astfel propria afacere. „A fost foarte greu. Am făcut totul cu bani împrumutați de la mama, de la cumătra, de unde am găsit… Am deschis aici cu utilaje la mâna a doua. Asta s-a întâmplat acum doi ani”, a explicat Iuliana Petrunjel care a precizat că atunci a depus și un proiect pe programul Start Up, dar nu a reușit să obțină finanțare din cauza unei greșeli minore din proiect. Odată cu lecția învățată a aplicat din nou anul trecut, ocazie cu care a reușit să câștige o finanțare cu care a achiziționat utilaje de înaltă calitate.

Apium Food

Afacerea a început cu meniul zilei pentru diferite firme. Încet, încet au fost cunoscuți în piață și au diversificat oferta de produse și cererea a început să fie din în ce mai mare. „La un moment dat ni s-au cerut meniuri de grădiniță și școli. Am renunțat la meniul zilei și ne-am axat pe contracte și evenimente”, a precizat Iuliana Petrunjel care a dat și exemple de evenimente la care este prezentă, între acestea fiind evenimentele private și chiar asigurarea meniului la revelionul de la Centrul de Afaceri. Și pentru că de fiecare dată privim spre viitor, Iuliana Petrunjel ne-a declarat că își dorește să își deschidă un salon propriu de evenimente. Întrebată de unde vine denumirea firmei, Iuliana a precizat: „Apium în latină înseamnă «rădăcinoase». Iar numele meu după soț este Petrunjel. Nu puteam să spun Petrunjel Food… așa că le-am legat cumva. Și firma soțului e Apium Wood, că el lucrează în lemn. Cred că este și destinul… M-am căsătorit cu Lucian Petrunjel, pasiunea pentru gătit a venit după… deci…” În altă ordine de idei, am încercat să aflăm câte ceva și despre produsele cu care Iuliana Petrunjel are succes. Astfel, am înțeles că platourile calde sunt la mare căutare, acestea fiind: platoul clasic cu carne, platoul vegetarian, platoul de post și platoul de combinație pește-brânză. Interesant este și sloganul firmei: „Mâncarea grasă ne slăbește sănătatea”, un slogan care ar trebui să îi pună serios pe gânduri pe unii dintre noi.

Rețeta Iulianei

Pentru că nu puteam rata așa ceva pentru nimic în lume, am rugat-o pe Iuliana Petrunjel să ne prezinte o rețetă ușoară, de primăvară, cu care să putem surprinde pe de-o parte propriile papile gustative, pe de cealaltă parte pe cei care îi avem în vizită și vrem să-i surprindem. Așa că Iuliana ne-a oferit o rețetă care poate fi executată și în perioada postului, cu excluderea ingredintelor de frupt:

Risotto cu urzici, leurdă și parmezan

Ingrediente

-orez 300 g

-ceapă 100 g

-leurdă 100 g

-urzici 200 g

-ulei de măsline 30 g

-o linguriță sare

-50 g unt

-50 g parmezan

-700 ml supă de legume.

-40 ml vin alb

Modul de preparare:

În uleiul de măsline ușor încins se adaugă ceapa verde, leurda, urzicile și sarea. După ce s-au călit ușor adăugăm orezul și amestecăm continuu timp de 1 minut, apoi adăugăm vinul alb. După ce s-a evaporat vinul, adăugăm un polonic de supă. Pentru a ieși un risotto cremos, nu adăugăm niciodată al doilea polonic de supă până nu s-a evaporat cel dinainte. Continuăm cu supa până bobul este fiert, iar la final adăugăm untul și parmezanul.

Se servește fierbinte alături de un pahar cu vin alb.

*Timp de gătire -25 minute

*Pentru 3 porții

Și pentru că duminică, 15 martie, Iuliana împlinește frumoasa vârstă de 34 de ani, noi îi spunem „La Mulți Ani !” și îi dorim succes maxim în afaceri… cu gusturi deosebite!