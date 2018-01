Curtea de Apel Bucureşti a dispus punerea în executare a mandatului european de arestare, emis de Judecătoria Kempten, Germania, pe numele unui băcăuan, urmărit internaţional pentru săvârşirea infracţiunilor de furt (în trei cazuri), fraudă electronică (în cinci cazuri) şi tentativă de fraudă electronică, fapte săvârşite în 2015. Pentru că bărbatul este cercetat penal şi în România, instanţa a decis să amâne predarea lui până la soluţionarea definitivă a cauzei aflate pe rolul Tribunalului Bucureşti. În caz de condamnare cu executare, predarea se va amâna până la punerea în libertate a inculpatului. De asemenea, s-a impus şi condiţia ca, în cazul în care se va pronunţa o pedeapsă privativă de libertate, persoana predată să fie transferată în România în vederea executării pedepsei. Băcăuanul, încarcerat în prezent în Penitenciarul Bucureşti – Rahova, este acuzat că, în 2015, a furat portmonelele unor persoane aflate, în supermarketuri, la cumpărături. Cu cardurile bancare furate, bărbatul a ridicat, fără drept, suma totală de 12.000 euro. Pe numele băcăuanului a mai fost emis de către autorităţile judiciare germane un mandat european de arestare, în 2015, pentru infracţiunile de furt, fraudă informatică şi tentativă la fraudă informatică. 0 SHARES Share Tweet

