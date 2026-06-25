„Mănăstirile să ajute copiii pe timp de vară, nu doar să ceară donații!”

Subsemnata, Stan Adina Mihaela, domiciliată în orașul Buhuși, județul Bacău, în calitate de părinte, doresc să aduc în atenția opiniei publice și a instituțiilor media o problemă acută cu care se confruntă majoritatea familiilor din județul nostru în perioada vacanței de vară: lipsa totală de implicare a Bisericii în sprijinirea educației și supravegherii copiilor noștri.

Prin această scrisoare deschisă, trimisă oficial și către Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, Cancelaria Sfântului Sinod și Secretariatul de Stat pentru Culte, îmi exprim profunda dezamăgire față de pasivitatea așezămintelor monahale și a parohiilor. În timp ce tânăra generație are o nevoie uriașă de a se deconecta de tehnologie și de a primi o educație morală într-un mediu sigur, porțile mănăstirilor rămân închise pentru proiecte sociale de amploare.

Pe timp de vară, părinții care muncesc se confruntă cu o presiune uriașă. Nu avem cu cine lăsa copiii timp de trei luni, iar taberele private sunt extrem de scumpe. În tot acest timp, mănăstirile din județul Bacău dispun de curți uriașe, spații de cazare, bucătării utilate și resurse financiare considerabile. Cu toate acestea, ele nu organizează școli de vară, tabere accesibile sau ateliere meșteșugărești pentru cei mici.

Realitatea dureroasă pe care o resimțim ca enoriași este că de la oameni se așteaptă și se solicită constant donații, contribuții și sprijin material. Însă, când comunitatea are cea mai mare nevoie de ajutor, Biserica nu oferă o contrapartidă socială activă. Credința se demonstrează prin fapte și prin grija față de aproapele. Copiii noștri au nevoie să simtă o Biserică vie, implicată în problemele lor de zi cu zi, nu doar o instituție care colectează fonduri.

Solicit public Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului și stareților din eparhie să își deschidă porțile și sufletul către copii prin crearea unor programe socio-educative și recreative pe timp de vară. Resursele există, este nevoie doar de voință și de asumarea adevăratului rol spiritual și social în comunitate.

Vă stau la dispoziție pentru detalii suplimentare, declarații sau pentru a expune pe larg această problemă care apasă pe umerii a mii de părinți din județ.

Cu respect,

Stan Adina Mihaela

Oraș Buhuși, Județul Bacău