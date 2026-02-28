Mai mulți pelerini români, inclusiv băcăuani, blocați în Israel din cauza conflictului din regiune

Mai mulți pelerini români, printre care și credincioși din județul Bacău, se află în prezent în Israel fără posibilitatea de a reveni în țară, după închiderea temporară a spațiului aerian pe fondul tensiunilor de securitate din regiune.

Situația s-a agravat în cursul dimineții, când au fost activate sirenele de alarmă în mai multe zone ale Israelului, iar rachete lansate dinspre Iran au fost interceptate de sistemele de apărare israeliene, potrivit informațiilor citate de Agerpres.

Un grup de pelerini din cadrul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului se află în grija Reprezentanței Patriarhiei Române la Locurile Sfinte.

„Avem un grup de pelerini români din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, care au stat până acum la noi la biserică. Ne-am ocupat de formalități împreună cu ambasada și consulatul României din Țara Sfântă”, a declarat pentru Basilica.ro părintele arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte.

Sprijin pentru pelerini

Potrivit acestuia, Reprezentanța Patriarhiei oferă sprijin material și duhovnicesc pelerinilor aflați în Israel.

„Le oferim pelerinilor tot ce au nevoie – apă, ceai, cafea, ceva de mâncare. I-am întărit în rugăciune să nu se sperie”, a spus arhimandritul Ioan Meiu.

Acesta a precizat că pelerinilor le-au fost puse la dispoziție și datele de contact ale reprezentanților diplomatici ai României din Israel.

„Le-am pus la dispoziție numerele de telefon și legăturile cu atașații consulatului și ai ambasadei, care se ocupă de pelerinii și turiștii români în situația aceasta, pentru a-i ajuta și a le oferi răspunsuri necesare pentru momentul în care spațiul aerian se va deschide și vor fi avioane care să-i întoarcă pe românii în țară”, a mai afirmat acesta.

Avertisment al MAE

În contextul deteriorării situației de securitate, Ministerul Afacerilor Externe a ridicat nivelul avertismentului de călătorie pentru Israel la „evitați orice călătorie”.

MAE recomandă cetățenilor români aflați în Israel să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale, în special în ceea ce privește alarmele aeriene și procedurile de adăpostire în spații sigure, și să se informeze doar din surse oficiale.

Pentru asistență consulară, românii pot contacta Ambasada României la Tel Aviv la numărul +972 545 643 279 sau Consulatul General al României la Haifa la +972 543 998 038. De asemenea, MAE recomandă înregistrarea prezenței în Israel prin intermediul formularului online pus la dispoziție de autorități.