Magazin închis în Bacău după ce a vândut țigări minorilor. Amendă de 10.000 de lei și suspendarea activității

Un magazin din zona Pieței Sud a fost închis pentru 30 de zile de polițiștii locali, după ce a fost surprins vânzând produse din tutun către minori. Operatorul economic a fost sancționat cu amendă în valoare de 10.000 de lei, conform prevederilor Legii nr. 349/2002 privind prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun.

Măsura a fost dispusă în urma unor acțiuni de control desfășurate în ultima perioadă de polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publică și Evidența Persoanei, care au verificat mai mulți operatori economici din municipiul Bacău. Scopul acestor acțiuni a fost prevenirea comercializării produselor interzise minorilor și asigurarea respectării legislației în domeniul produselor din tutun.

În cadrul controalelor, au mai fost aplicate sancțiuni contravenționale pentru abateri precum vânzarea de băuturi energizante către minori, permiterea fumatului în interiorul unităților și comercializarea produselor din tutun la bucată. Amenzile au fost cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei, în funcție de gravitatea faptelor constatate și de caracterul repetat al acestora.

Reprezentanții Poliției Locale Bacău au subliniat că protejarea minorilor reprezintă o prioritate și au făcut apel la responsabilitatea operatorilor economici de a verifica vârsta cumpărătorilor atunci când comercializează produse reglementate. Acțiunile de control vor continua și în perioada următoare.