Lupte greco-romane: CSS Bacău calificări in corpore la turneul final școlar

Eficiența maximă, reușită maximă : 5 înscriși 5 calificați !

Secția de lupte a CSS Bacău confirmă creșterea valorică înregistrată în calendarul competițional de profil în ultimii 2 ani. După un an competițional bogat (2025) cu peste 20 medalii cucerite la diferite competiții naționale și internaționale (3 medalii la Campionatul European Gimnazial!), luptătorii băcăuani școlari aduc noi rezultate promițătoare.

Astfel la debutul Campionatelor Naționale școlare – etapa de zonă – desfășurate în perioada 13-14 februarie 2026, la Botoșani, CSS Bacău reușește calificarea a 5 sportivi (din 5 participanți) la Finala CN Școlar care se va desfășura la finele lunii martie la Tulcea (27-29.03).

Sportivii calificați în ordinea categoriilor de greutate:

45 kg Loc 1 – Darius Lovin – multiplu campion național confirmă din nou, având în vizor atât Balcaniada de U17 cât și Campionatele Europene din acest an de la Samokov Bulgaria

45 kg Loc 2 – Mihai Elisei Lupu – un sportiv abia lansat (2025) dar de mare perspectivă, având deja în palmares multiple medalii la campionatele naționale

45 kg Loc 3 – Darius Bezărău – cel mai tânăr luptător din lotul CSS Bacău , elev la Șc ”Domnița Maria” cu obiectiv Campionatele Balcanice și Europene de U15

55 kg Loc 1 – Robert Ambrosie – elev la LPS Bacău multiplu campion național, medaliat cu bronz la CB, un sportiv care poate obține rezultate deosebite, chiar și în condițiile evoluției într-una dintre cele mai concurențiale categorii de greutate pe plan național (55 kg)

60 kg Loc 1 – Alexandru Ambrosie (LPS Bacău) într-un progres vizibil, având disponibilitate și determinare maximă pentru noi rezultate de performanță.

Merită adăugat faptul că CSS Bacău „a confiscat” categoria 48 kg aratând supremația în ce privește pregatirea la categoriile mici de greutate, categorii de viteză, cât și faptul că cei trei campioni au câștigat toate meciurile la superioritate de puncte!

„Mă bucur să constat că s-a creat o emulație foarte puternică la nivel juvenil în Municipiul Bacău, emulație care se datorează pe de o parte prezenței considerabile în sala de lupte a copiilor foarte talentați (preponderent a celor din medii defavorizate), dar și a implicării pasionate a unor antrenori și instructori dedicați sportului luptelor greco-romane: George Șarban și Marius Botez.

Cred că vor urma ani frumoși în care ne vom bucura de rezultatele deosebite ale acestor copii minunați, cu atât mai mult cu cât avem în pregătire sportivi din cel puțin 3 generații consecutive de vârstă!

Așteptăm lângă noi administrația publică locală dar și alte organizații care susțin o șansă la carieră sportivă oricărui copil băcăuan, dar mai ales a celor care nu beneficiază de resursele necesare dezvoltării personale.”

Prof. Ion Șarban – antrenor lupte CSS Bacău

Chiar dacă în acest moment par doar vise frumoase, cei mai mulți dintre acești copii visează să participe într-o zi la Jocurile Olimpice, având drept eroi legendari campionii olimpici ai acestui sport deosebit care vine de undeva din istoria omenirii: luptele.

Agenda imediat următoare include Finalele Campionatelor Naționale de U15 și U17, dar și turnee internaționale care sperăm să aducă cât mai multe satisfacții și rezultate în vitrina luptelor băcăuane!