Lupte greco-romane: Campioni la „Internațional Frem Cup” Danemarca !

Început excelent de an competițional pentru sportivii Darius Lovin și Robert Ambrosie, luptătorii băcăuani pregătiți de Ion Șarban / George Șarban la CSS și SCM Bacău medaliați cu aur la puternicul turneu nordic Frem Cup Sparekassen Danmark.

Turneul internațional de tradiție pentru țările nordice a fost onorat de prezența sportivilor din 8 țări europene: Norvegia, Finlanda, Danemarca, Lituania, Polonia, Germania, Franța și bineînțeles România.

Sportivii băcăuani Darius Lovin și Robert Ambrosie repetă succesul de săptămâna trecută când s-au calificat tot pe prima poziție la etapa de zonă a Campionatului Național școlar U17, reușind și în Danemarca să urce pe prima treaptă a podiumului de premiere la categoriile 48 kg și respectiv 60 de kg.

Un succes strategic de etapă, care confirmă potențialul celor doi performeri și punctează debutul unui calendar competițional care cuprinde ca și obiective finale Campionatele Balcanice și Campionatele Europene și Mondiale U17.

„Darius și Robert , doi sportivi de perspectivă, care pot atinge orice obiectiv îți doresc atât timp cât se antrenează cu aceeași pasiune și determinare pe care le-au demonstrat de-a lungul timpului. Din punct de vedere tehnic au tot ce le trebuie perfecționându-se permanent în procesul de pregătire specifică. În ceea ce privește evoluția din acest an, prioritatea va fi depășirea primului ”adversar” – cântarul – într-o manieră care să permită atingerea formei sportive maxime. Cred că asta este cea mai mare provocare.”

George Șarban antrenor SCM Bacău