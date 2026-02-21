Lucrările de reabilitare a prizei de apă de pe Trotuș, finalizate la Onești

Administrația Bazinală de Apă Siret a anunțat finalizarea și recepționarea lucrărilor de punere în siguranță și reabilitare a barajului de priză de pe râul Trotuș, amplasat în apropierea municipiului Onești.

Investiția a avut ca obiectiv principal creșterea gradului de siguranță în exploatare a amenajării hidrotehnice și asigurarea continuității alimentării cu apă pentru consumatorii din zona industrială a municipiului.

Lucrările au vizat refacerea pragului și a rizbermei din anrocamente, precum și realizarea unui prag nou, destinat reducerii pantei de curgere și disipării controlate a energiei apei, pentru stabilizarea regimului hidraulic în aval de baraj. De asemenea, au fost înlocuite echipamentele hidromecanice existente – stavilele, vanele și batardourile – în vederea îmbunătățirii funcționării și creșterii fiabilității construcției.

„Finalizarea și recepționarea acestor lucrări reprezintă un pas important pentru creșterea siguranței în exploatare a prizei Trotuș și pentru asigurarea funcțiilor sale esențiale. Investiția contribuie atât la alimentarea cu apă a platformei industriale Onești, cât și la gestionarea controlată a debitelor, cu efecte directe asupra reducerii riscurilor hidrotehnice și asupra protecției populației și mediului din aval”, a declarat Relu Adam, directorul Administrației Bazinale de Apă Siret.

Potrivit instituției, modernizarea permite exploatarea barajului în condiții optime de siguranță, reducând riscul de avarii și de producere a unor situații de urgență care ar putea afecta zonele locuite din aval. Totodată, sunt asigurate debitele necesare menținerii echilibrului hidromorfologic și ecologic al cursului de apă.

Priza Trotuș este amplasată pe cursul inferior al râului, la aproximativ 1,5 kilometri aval de confluența cu râurile Oituz și Cașin și la circa 2,5 kilometri amonte de confluența cu râul Tazlău. Amenajarea face parte din schema de alimentare cu apă a bazinului hidrografic Trotuș.

Barajul este realizat din beton armat, de tip deversor, are o lungime de 170 de metri și o înălțime maximă de 6,9 metri. Priza de apă este de tip priză de mal, cu un front de captare de 12 metri și un debit maxim captat de 9 metri cubi pe secundă. Echiparea hidromecanică include un grătar fix, două grătare mobile, trei stavile plane metalice și un batardou.