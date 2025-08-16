Lucrările de extindere a rețelei de apă și canalizare din comuna Poduri au ajuns la 25%

Președintele Consiliului Județean Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț, a efectuat ieri o vizită de lucru în comuna Poduri, alături de primarul Diana Narcisa Miclăuș, deputatul Vasile Budaca și directorul CRAB, Doru Constantin. Vizita a vizat verificarea stadiului lucrărilor de extindere a rețelelor de apă și canalizare în mai multe sate ale localității.

Potrivit declarațiilor președintelui CJ, lucrările, demarate în primăvara acestui an, au ajuns la un stadiu de execuție de aproape 25%.

Proiectul, programat pentru finalizare anul viitor, va aduce în domeniul public al comunei încă 10 km de conductă de apă potabilă și 12 km de rețea de canalizare, investiția depășind valoarea de 40 de milioane de lei.

Cristina Breahnă-Pravăț a subliniat că, în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, Consiliul Județean a avut un rol esențial în obținerea unei finanțări record de aproximativ 600 milioane euro pentru modernizarea și extinderea infrastructurii de apă-canal în județ.

Oficialul a punctat importanța colaborării dintre primari, consiliile locale, conducerea CRAB, CJ Bacău, constructori și cetățeni, pentru a asigura implementarea cu succes a celui mai important proiect de infrastructură locală din ultimii ani.

Proiectul este finanțat prin Programul Dezvoltare Durabilă și va deservi aproximativ 40 de localități din județul Bacău, asigurând acces la apă potabilă de calitate și rețele de canalizare funcționale.