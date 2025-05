Locuitorii din Berzunți, Bacău vor beneficia de controale medicale gratuite pentru pentru boli cardiovasculare, diabet zaharat și obezitate

În perioada 31 mai – 8 iunie, locuitorii comunei Berzunți vor beneficia de controale medicale gratuite pentru boli cardiovasculare, diabet zaharat și obezitate. Acestea se vor desfășura în cadrul caravanei „Sănătatea vine la tine”, un proiect al Alianței Pacienților Cronici din România (APCR).

Pe data de 31 mai, asistente medicale vor recolta sânge, iar pe 7-8 iunie, medicii vor interpreta rezultatele și vor continua cu restul testărilor și consultațiilor.

Caravana este la a patra ediție și va ajunge în acest an, în perioada 3 mai – 29 iunie, în 8 localități din 6 județe: Vedea – Giurgiu, Domnești – Argeș, Unirea și Independența – Călărași, Berzunți – Bacău, Cătina – Buzău, General Scărișoreanu și Țepeș Vodă – Constanța.

Pentru o imagine completă asupra sănătății, investigațiile includ o serie de analize și evaluări medicale esențiale. Vom începe cu hemograma, testarea nivelului total al colesterolului, dar și fracțiunile sale – LDL, HDL și trigliceridele. Vom verifica glucoza serică și hemoglobina glicată pentru a evalua riscul de diabet, precum și creatinina serică, fierul și profilul lipidic pentru a înțelege funcționarea generală a organismului.

Analizele sunt completate de evaluări hormonale, cum ar fi TSH, dar și de consultații la medicul diabetolog, teste instant de glicemie, colesterol, și trigliceride, testul Michigan (pentru depistarea complicațiilor neurologice), EKG, măsurarea tensiunii arteriale și a pulsului. În plus, se realizează și calculul riscului cardiovascular și al indicelui de masă corporală – toți acești pași fiind parte dintr-un demers de prevenție și educație medicală.

„Prea mulți români din mediul rural ajung la medic când e prea târziu. Datele recente arată că pierdem vieți din cauza unor boli care pot fi prevenite sau ținute sub control dacă sunt descoperite din timp. Prin această caravană mobilă, ducem medicina acolo unde este cu adevărat nevoie de ea și oferim șansa la un viitor mai sănătos pentru cei mai vulnerabili dintre noi.” spune Cezar Irimia, președintele APCR.

Pe lângă controalele medicale, o componentă foarte importantă a campaniei o reprezintă informarea și educarea pacienților. De aceea, pacienții vor primi informații și materiale educative despre bolile cronice testate, dar și despre importanța prevenției pentru o viață mai bună.

Conform raportului „Health at a Glance: Europe 2024”, publicat de Comisia Europeană și OECD:

● România ocupă primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește rata mortalității din cauze tratabile și antepenultimul loc la numărul de decese din cauze prevenibile.

● Speranța de viață sănătoasă în România este de doar 57,8 ani, una dintre cele mai scăzute din Uniunea Europeană.

● România are cea mai scăzută alocare bugetară pentru sănătate per capita dintre toate țările UE cu 1.632 EUR PPP pe cap de locuitor, mult sub media UE de 3.563 EUR (date din 2022).

● Peste o treime din decesele din România în 2018 au avut drept cauză bolile cardiovasculare.*

● Speranța de viață în România este în continuare printre cele mai scăzute din EU (74.2 ani vs. 80.6)*

● Prevalența diabetului zaharat a fost în 2019 cu 41% mai mare comparativ cu 2012 iar tendința de creștere continuă și în prezent.**

● Peste 1.500.000 de români sunt tratați în cadrul Programului de Diabet Zaharat, dar se estimează cu încă un milion sunt nediagnosticați.**

● Rata anuală de creștere a obezității în România pentru perioada 2020-2035 este estimată la 3,1%, mai mare decât cea din țări vecine precum Ungaria (2,5%) si Bulgaria (1,3%).***