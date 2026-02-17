Liniștea nopții, sacrificată pentru motoare turate: cine oprește vacarmul de pe șosele?

Am citit cu interes și cu speranță articolul privind controalele efectuate de RAR, însă, din nou, nu am găsit nimic despre ceea ce mă interesează cu adevărat la capitolul deficiențe constatate: zgomotul infernal produs de unii motocicliști și de anumiți posesori de autoturisme.

Este vorba despre cei care își modifică intenționat sistemele de evacuare pentru a-și auzi motoarele turate la maximum. Am discutat cu câțiva dintre ei, iar răspunsurile au fost dezarmant de senine: „Sunt omologate”, „Nu încălcăm nicio regulă”, „Pierdeți timpul cu astfel de discuții”. Am încercat să sesizez și Poliția, însă am primit răspunsuri vagi, de tipul „vom avea în vedere”.

Cei care locuiesc în zone mai izolate poate consideră problema un moft. Însă pentru cei care stau lângă artere intens circulate, situația este departe de a fi una minoră. Nu este deloc plăcut ca, la două dimineața, să îți treacă pe sub geam un motociclist care turează motorul excesiv sau vreun „Max Verstappen” închipuit, grăbit să impresioneze.

Încă este frig și sezonul moto nu a început pe deplin. Dar, cu sinceritate, mă gândesc cu îngrijorare la momentul în care vremea se va încălzi și vacarmul va redeveni o constantă nocturnă.

Înțelegem și acceptăm zgomotul produs de ambulanțe, autospeciale de poliție sau pompieri – acolo este vorba despre urgențe și vieți salvate. Însă în cazul acestor teribiliști, care este justificarea?

Poate că autoritățile ar trebui să trateze mai ferm această problemă, pentru că liniștea publică nu ar trebui să fie un lux, ci un drept.

Cozma Ioan

