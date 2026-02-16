„Lecția fericirii la Vaasa: Cum integrează Yrkesakademin i Österbotten conceptul de Well-being în educație”

Proiectul Erasmus+ WellBeing4VET urmărește să transforme educația profesională prin creșterea stării de bine a personalului și promovarea unui mediu de lucru sustenabil și responsabil din punct de vedere social. Prin colaborarea cu opt parteneri din șase țări, acest parteneriat de colaborare va crea noi oportunități pentru personalul VET – Vocational Educational Training (educație și formare profesională).

Întâlnirea de lansare a proiectului WellBeing4VET a fost organizată de către instituția coordonatoare, The Federation of Swedish Ostrobothnia for Education and Culture/ YA – Vocational College of Ostrobothnia, la Vaasa, Finlanda, în intervalul 9-12 februarie, și a reunit 26 de participanți, reprezentând opt instituții partenere din Europa:

 ENGIM – Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo (Vicenza, Italia)

 EUROPEA ESPAÑA (Murcia, Spain)

 Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” (Bacău, Romania)

 Green Academy Aarhus (Beder, Denmark)

 Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Istanbul, Turkey)

 HumaCapiAct (Turin, Italy),

 Elorrieta-Erreka-Mari (Bilbao, Spain)

 YA – Vocational College of Ostrobothnia

În această mobilitate, Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” a fost reprezentat de profesorii coordonatori ai proiectului: Balaban Luminița Maria și Băncilă Victoria Georgiana. De asemenea, în calitate de partener asociat al proiectului, FSLI Bacău a fost reprezentat de domnul Purcaru George.

În prima zi (9.02.2026), dezbaterile au vizat aspecte organizatorice, documente privind raportarea și monitorizarea activităților, respectiv trasarea sarcinilor fiecărui partener conform descrierii din proiect (Work Package). Întâlnirile s-au desfășurat sub forma unor ateliere de lucru, partenerii fiind împărțiți în două echipe de lucru: Wellbeing Team și Digital Team.

În cea de a doua zi, discuțiile s-au concentrat pe analiza situației actuale a cadrelor didactice din 6 țări și 8 centre europene de formare profesională, studiind rutinele și sistemele de lucru actuale, atât ale echipelor de conducere, cât și ale personalului didactic, respectiv ale personalului administrativ și de servicii. Echipele au lucrat în paralel, rezultatele notabile fiind stabilirea denumirii site-ului proiectului – www.wellbeing4vet.eu – , faptul că acesta va fi accesibil în 6 limbi diferite, alegerea logo-ului (din 8 propuneri diferite, a fost aleasă cea înaintată de România), respectiv colectarea de date în vederea elaborării Strategiei de Comunicare a proiectului.



Cea de a treia zi a fost dedicată stabilirii termenelor limită aferente activităților din pachetele de lucru, locația și perioada desfășurării următorului Workshop (7-9 Octombrie, Murcia, Spania), precum și vizitării spațiilor de studiu și practică din YA (Academia Vocațională).

Trăsături ale sistemului de educație finlandez

Acest schimb de experiență s-a dovedit a fi o oportunitate de a cunoaște îndeaproape sistemul de educație finlandez și modul lor de a aborda educația profesională.

În calitate de instituție regională de învățământ, YA (Yrkesakademin i Österbotten) din Vaasa, Finlanda pregătește studenții pentru cariere în domenii precum tehnologie, agricultură, cosmetică/ estetică, sănătate și industria serviciilor.

YA face parte din sistemul educațional de limbă suedeză din Finlanda, cea mai mare parte a educației sale fiind oferită în limba suedeză. Instituția adoptă o abordare modernă, flexibilă și centrată pe elev în ceea ce privește educația și formarea profesională (VET). Aceasta se concentrează pe învățarea bazată pe competențe, pe parcursuri individuale de dezvoltare și pe cooperarea strânsă cu viața profesională.

Învățarea este bazată pe competențe și individualizată: fiecare elev are un plan personalizat care cartografiază competențele și experiența sa anterioară, permițând un timp de studiu flexibil. Elevii sunt evaluați în raport cu standardele definite de industrie, nu prin comparație cu rezultatele altor colegi.

Elevii sunt încurajați să își asume responsabilitatea pentru învățare și să participe activ la îmbunătățirea instituției prin intermediul uniunilor studențești sau al grupurilor de discuții specializate, concentrate pe bunăstare și egalitate.

Mediile de învățare sunt versatile: formarea are loc într-un cadru autentic, dotat cu tehnologie de ultimă generație, serviciile oferite fiind accesibile locuitorilor (service auto, coafor, tâmplărie, vopsitorie etc).

Se pune accent pe viața profesională și sustenabilitate, existând o cooperare strânsă cu industria: programul de studii este dezvoltat pentru a răspunde nevoilor locale și regionale din zona Vaasa. De exemplu, elevii formați pentru a fi agricultori trebuie să dovedească că dețin premisele angajării în mediul agricol, în cazul celor de acolo, 6 într-o grupă de studiu, familiile acestora fiind proprietari de ferme.

Educația la YA integrează sustenabilitatea economică, socială și ecologică, învățând studenții să reflecteze asupra utilizării materialelor, energiei și apei. YA investește în personalul său prin furnizarea de sprijin pedagogic, mentorat și proiecte de dezvoltare pentru îmbunătățirea continuă a metodelor de predare.

Predarea implică adesea schimburi și proiecte internaționale, în special în Europa, pentru a lărgi perspectivele studenților și ale personalului.

Concluzii

Vizita la Yrkesakademin i Österbotten a reprezentat mai mult decât un simplu schimb de experiență; a fost o lecție de viziune și de umanitate în educație. Ne-a oferit o perspectivă fascinantă asupra motivului pentru care sistemul finlandez este considerat un etalon global, în special în zona învățământului vocațional și tehnic (VET), fiind o adevărată sursă de inspirație în vederea implementării unor practici similare deopotrivă în rândul personalului didactic, cât și în formarea elevilor.

Ne exprimăm profunda recunoștință față de echipa YA pentru ospitalitatea caldă și pentru transparența cu care ne-au deschis porțile universului lor educațional. Plecăm din Vaasa inspirați de modelul finlandez, purtând cu noi nu doar metode pedagogice noi, ci și promisiunea unui parteneriat de durată, bazat pe valori comune și pe dorința de a oferi elevilor noștri un viitor european solid.

prof. Balaban Luminița Maria și prof. Băncilă Victoria Georgiana