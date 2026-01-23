Lansarea proiectului „Centrul de activități pentru tineret Sfântul Ilie Tesviteanul” – investiție majoră în educația și sprijinul copiilor vulnerabili

Ieri, a avut loc, la nivelul județului Bacău, lansarea oficială a proiectului dedicat realizării Centrului de activități pentru tineret „Sfântul Ilie Tesviteanul”, inițiat de Patriarhia Română. Proiectul reprezintă un demers de amploare, care plasează copiii și tinerii vulnerabili în centrul preocupărilor educaționale și sociale ale Bisericii Ortodoxe Române.

Evenimentul s-a desfășurat în prezența reprezentanților Patriarhiei Române, a Preasfințitului Părinte Teofil Trotușanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a numeroși reprezentanți ai clerului băcăuan, precum și a autorităților publice locale și județene.

Potrivit declarației președintelui Consiliului Județean Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț, proiectul beneficiază de o finanțare nerambursabilă de peste 247 de milioane de lei, obținută din fonduri europene, fiind una dintre cele mai consistente investiții dedicate copiilor și tinerilor din România în actualul exercițiu financiar. Această finanțare confirmă încrederea Uniunii Europene în inițiativele care combat excluziunea socială și sprijină educația în zonele vulnerabile.

Prin implementarea proiectului vor fi dezvoltate infrastructuri educaționale și recreative moderne, iar peste 5.850 de copii vor beneficia de activități educaționale, culturale, sportive și de sprijin psiho-social. Acestea se vor desfășura atât în Centrul de la Pantelimon, cât și în cele 117 centre locale identificate la nivel național, inclusiv în județul Bacău.

„Centrul «Sfântul Ilie Tesviteanul» reprezintă un exemplu de bună practică și se adaugă numeroaselor proiecte educative derulate de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului. Biserica demonstrează, în mod constant, că investiția în copii și tineri este cea mai sigură investiție în viitorul comunităților noastre”, a subliniat președintele Consiliului Județean Bacău.

În final, Cristina Breahnă-Pravăț a transmis un mesaj de profundă apreciere către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și către echipa Patriarhiei Române, pentru inițierea și implementarea unor proiecte de asemenea anvergură, care consolidează rolul Bisericii ca protector și formator al copiilor și tinerilor din zone izolate și defavorizate. Totodată, aceasta a evidențiat importanța diseminării acestor inițiative și a susținerii parteneriatelor care reunesc credința, educația și responsabilitatea socială, în beneficiul direct al copiilor și familiilor din județul Bacău.