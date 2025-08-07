La Măgura, prioritate au proiectele și investițiile. Primarul Iordache Costraș renunță la Zilele Comunei

Într-o perioadă în care toată lumea face economii, iar semnalul dat de Guvern este că trebuie să fim mult mai chibzuiți, Iordache Costraș, primarul comunei Măgura, ia o decizie inedită și salutară: renunță la organizarea Zilelor Comunei, iar banii astfel economisiți îi dirijează către proiecte și investiții.

Dacă la prima vedere ar părea un gest riscant care ar putea nemulțumi pe mulți, reacțiile măgurenilor au fost cât se poate de pozitive. Pagina de socializare a primarului s-a umplut de felicitări din partea măgurenilor, un semn că poate și alte administrații ar trebui să procedeze la fel.

„Stimați măgureni!

Am stat și am chibzuit bine, și am hotărât ca anul acesta să nu mai propun Consiliului Local organizarea Zilelor Comunei. Este mult mai important să finalizăm cât mai repede proiectele începute, și să demarăm alte investiții. Iar pentru asta este nevoie de economii, de chibzuință în cheltuirea banilor publici.

Știu că cei mai mulți dintre dumneavoastră sunteți de acord cu mine!

Bugetul comunei nu este un sac fără fund. Sigur, am atras și numeroase fonduri – europene și guvernamentale – dar tot despre chibzuință vorbim. Și despre priorități.

Iar eu consider că este mai important să urgentăm proiectul cu apa și canalizarea, să asfaltăm cât mai multe străzi, să construim o creșă și o grădiniță în Crihan, să extindem rețeaua de gaze, să investim în educație și servicii sociale etc.

Probabil că sunt și unele persoane care nu vor fi de acord cu această decizie. Nu contest aceste păreri, dar, așa cum spuneam, este nevoie de chibzuință. Exact ca într-o familie, ca într-o gospodărie. Nu pot să mulțumesc pe toată lumea, însă, repet, în vremurile actuale investițiile sunt mai importante.

Vom avea timp de sărbători și petreceri, și vă asigur că acestea nu vor lipsi. Acum, hai să prioritizăm investițiile, pentru viitorul comunei noastre! Vă mulțumesc pentru înțelegere, sprijin și încredere! DoarMăguraContează”, scrie primarul Iordache Costrăș, primarul comunei Măgura, pe facebook.

Florin Ștefănescu