După mai bine de 3 ani de la demarare, în sfârșit, extinderea sistemului de canalizare din orașul Dărmănești pare să se apropie de final. După mai multe tergiversări de execuție și refacere a unor lucrări efectuate de mântuială de către constructori, aceștia se află acum la câțiva pași de finalizare a investiției, spre satisfacția conducerii Primăriei orașului Dărmănești și a locuitorilor lui. ”Lucrarea este finalizată în proporție de 95 la sută. Mai sunt de făcut mici retușuri. În acest moment se lucrează la stația de epurare. Se realizează legătura între colectorul principal și stație. Totodată, se merge pe execuția branșamentelor la gospodăriile beneficiarilor. Sunt deja făcute 500 de branșamente și, dacă vremea va permite, până la sfârșitul anului vom ajunge la aproximativ 700. Pentru a începe probele tehnologice avem nevoie de circa 1.000 de branșamente. Noi sperăm ca în martie, cel târziu, aprilie, anul viitor să supunem la probe această investiție”, ne-a declarat zilele trecute Toma Constantin, primarul orașului Dărmănești. Lucrarea face parte dintr-un proiect mai amplu, derulat de către Compania Regională de Apă (CRAB) Bacău și vizează ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău”, finanțată din Fondul de Coeziune, prin Programul Operațional Sectorial de Mediu, Axa prioritară 1. În cadrul acestui proiect sunt 5 subproiecte, pentru orașele Bacău, Moinești, Buhuși, Dărmănești și Tîrgu Ocna, valoarea totală ridicându-se la peste 117.000.000 euro. Din această sumă, 91.400.000 euro reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul de Coeziune iar 14.000.000 euro au fost asigurați din bugetul de stat. Restul de peste 10 milioane euro a fost suportat de primăriile amintite, contribuția lor fiind în raport de valoarea subproiectului aferent. Investiția de la Dărmănești este de 56,3 milioane lei, fără TVA, și înseamnă 54 km de canalizare, 16 stații de pompare și 3.519 racorduri la tot atâtea gospodării. Contractul pentru construcție a fost semnat în 14 iunie 2014 și termenul de dare în exploatare a fost stabilit pentru septembrie 2016, dar constructorii (o asociere de firme) au lucrat în pași de melc și, în plus, au fost obligați să refacă o serie de lucrări, pentru că le-au executat de proastă calitate. 9 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.