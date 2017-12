Într-un proiect inedit, intitulat „Ziua Ștafetei – acum, decid eu”, inițiativă preluată de la Fundația Terre des hommes Elveția (proiect care are ca obiectiv principal facilitatea copiilor de a participa la deciziile importante din viața lor și a comunității în care trăiesc), 11 elevi de la Școala Gimnazială „Spiru Haret” Bacău au fost, pentru o zi, jurnaliști la Deșteptarea.

Noi le-am fost mentori, ei au preluat ștafeta și au experimentat viața de ziarist, au trăit cu adevărat provocările reale ale acestei profesii, au scris materiale, le-au corectat, au învățat care este cursul unei știri, a unei note, ce înseamnă un reportaj, cum se construiește un interviu, o analiză sau o anchetă, apoi au pregătit articolele pentru publicare, au aflat și cum sunt postate materialele de presă pe site-ul nostru, www.desteptarea.ro . Împreună am realizat și machete, am corectat texte, am ales poze pentru materialele ce urmau să fie tehnoredactate, am paginat și am dat avizul final al paginilor de ziar pentru tipografie.

Daria Albu, Cătălina Branche, Bianca Butac, Alexia Ionescu, Diana Pecher, Andreea Mocanu, Alex Popa, Andreea Rugină, Tudor Sion, Vlad Tănase și Alexandra Vasilică, de la clasele a VII-a C (profesor diriginte Simona Sachelaru) și a VIII-a A (profesor diriginte Gianina Damaschin) au fost cei care, pentru o zi, au făcut parte din colectivul cotidianului Deșteptarea. Cu o sinceritate debordantă, ne-au iscusit cu întrebări pertinente, ne-au ajutat în munca de redacție, ne-au împărtășit ideile lor despre tot ce înseamnă munca de ziarist și ne-au promis că vor reveni și cu alte ocazii pentru a învăța cât mai multe despre această meserie.

PUBLICITATE

Împreună am format echipa Deșteptarea și am dăruit: noi – informații, idei, sfaturi, despre această meserie; ei – inocența, gândirea logică, dorința de a cunoaște. Și i-am sprijinit să preia o parte din tainele vieții de jurnalist, spre o carieră pe care, poate, în viitor, o vor alege și ei.

Proiectul „Ziua Ștafetei” este coordonat la nivelul Școlii „Spiru Haret” Bacău de către prof. Ramona Cioarec, consilier școlar. Scopurile proiectului sunt, după cum ne-a spus, de sensibilizare a opiniei publice cu privire la drepturile copilului, de orientare școlară și profesională sub îndrumarea unor mentori și de responsabilizare a elevilor în sarcinile de lucru. „Alegerea ziarului Deșteptarea în acest proiect nu a fost întâmplătoare. Elevii vor studia la Cultură civică, în semestrul al II-lea, un capitol despre mass-media și opinia publică. Experiența mentorilor, redactorii ziarului Deșteptarea, activitățile practice din sediul redacției, lucrul în echipe de 5-6 elevi, dar și îndrumarea profesorului de limba și literatura română vor fi punctele forte ale acestui proiect”, ne-a declarat consilierul școlar.

„Au fost primii noștri pași spre arta jurnalismului. Curiozitatea ne-a împins înspre aflarea secretelor acestei meserii. Intrând apoi încet, ajutați de ziariști, în tainele jurnalismului, am descoperit lucruri noi. Am aflat cum se tipărește un ziar, câtă muncă, atenție și dedicație îți trebuie pentru a practica această meserie. Am fost și noi niște mici jurnaliști. Ne-a surprins faptul că voi, ziariștii, intrați și ieșeați mereu din redacție, unii plecau, alții veneau de pe teren, unii luau interviuri, alții culegeau informații sau capturau cu aparatul foto imagini. Atmosfera din redacție e una caldă, îmbietoare, ne-am simțit ca acasă și am primit răspuns la tot ce voiam să aflăm. În concluzie, a fost o experiență care va avea un mare rol în dezvoltarea mea personală și cu siguranță voi dori să o repet.”

Diana Pecher

„Am fost surprins de faptul că atunci când am ajuns în redacție am fost întâmpinați de toți ziariștii cu o mare dorință de a ne ajuta, de a ne oferi cât mai multe informații. Am văzut că se muncește mult într-o redacție, am aflat că fiecare ziarist se ocupă de anumite domenii, că se lucrează în echipă și se coordoneză activitatea de către un șef de ediție. Am aflat cum este un articol încadrat pe o pagină de ziar, cum este urcat și pe site-ul ziarului și cum sunt scrise și concepute articolele. Am fost foarte impresionat de iscusința și de viteza cu care scrie fiecare redactor. La început am crezut că este doar o altă meserie plictisitoare, dar am realizat că nu e chiar așa. Am văzut și cum o pagină de ziar, după ce este terminată într-un calculator, este scoasă la imprimantă și apoi corectată de mai mulți redactori. Ulterior toate urmau să fie trimise la tipografie. «Nu avem voie să greșim, să stâlcim limba română sau să scriem agramat», ni s-a explicat. Mi-a plăcut că am fost lăsați și noi să corectăm câte un material, parcă eram și noi ziariști ca ei. Am plecat din redacție foarte încântat că am învățat atât de multe lucruri interesante. A fost o întâlnire foarte plăcută.”

Tudor Sion