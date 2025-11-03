Judo/ „Kame Judo Cup”: CSM Bacău, cinci sportivi, cinci medalii

Procentaj maxim pentru judoka CSM Bacău antrenați de Simona Aruș, Dragoș Constantin Cremene și Aurel Chelariu cu prilejul unei competiții de tradiție, „Kame Judo Cup”. La Brașov, „CSMeii” s-au prezentat cu cinci sportivi, toți cinci urcând pe podiumul de premiere și confirmând o dată în plus, valoarea grupării băcăuane.

Bilanțul medaliilor? Trei de aur, una de argint și una de bronz. Așa cum era de așteptat, multipla campioană Ana Maria Crăciun a respectat calculele hârtiei, adjudecându-și categoria U16, 40 kg.

Celelalte patru medalii ale CSM Bacău au venit la Under 12 masculin. Astfel, Davide Cojan și Tudor Herciu au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la categoriile de greutate 42 kg, respectiv 38 kg, Ovidiu Stanciu a ocupat locul secund la 30 kg, iar Yanis Ceomârtan s-a poziționat al treilea la 46 kg.

„Aducem medalii și rezultate frumoase la fiecare competiție prin muncă și disciplină, cu inimile sus”, a declarat antrenoarea Simona Aruș.