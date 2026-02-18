Judo/ Cupa „Mărțișorul”: CSM- Palatul Copiilor Bacău, mărțișoare în februarie

Cu toate că iarna continuă să-și facă de cap, pentru micuții judoka pregătiți de Dorin Cruceanu la CSM- Palatul Copiilor, primăvara nu doar că a bătut la ușă, dar a și intrat pe ea! A făcut-o odată cu desfășurarea celei mai longevive competiții de judo din România, Cupa Mărțișorul.

Ajunsă la cea de-a 47-a ediție, întrecerea organizată de Judo Club Royal, CS Shosha și Direcția Județeană pentru Sport Bacău a reunit, weekendul trecut, 416 de sportivi de la 39 de cluburi din întreaga țară. Participând cu o delegație formată din 20 de competitori, CSM-Palatul Copiilor a totalizat 12 podiumuri-mărțișor.

Sofia Florea și Ammani Cruceanu au ocupat locul 1, Mario Ciobanu, Anastasia Lupu, Mara Moldovanu, Petra Ficău și Matei Cavaleru au urcat pe cea de-a doua treaptă a podiumului de premiere, în timp ce Sofia Anton, Mihaela Stanciu Viziteu, Evelyn Cruceanu, Sofia Ungureanu și Emilia Solomon au avut evoluții de bronz.

„Am participat cu succes la această competiție în calitate de antrenor, dar și ca organizator. A fost o zi plină, cu bune și mai puțin bune, dar important este că nimeni nu s-a accidentat”, a declarat profesorul Cruceanu, care a vorbit și despre următoarea provocare a elevilor săi:

„Urmează un weekend dificil la Arad, unde vom deplasa 11 juniori la finala Campionatului Național U18, turneu la care sunt înscriși deja 350 de sportivi și de unde sperăm să ne întoarcem cu cât mai multe medalii pentru CSM Bacău”.