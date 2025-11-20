Judo/ Cupa „CSM & Open Sfântu-Gheorghe”: CSM Bacău pregătește cu succes schimbul de mâine

Gruparea antrenată de Paula Diaconescu s-a prezentat cu 22 de sportivi la competiția covăsneană, toți cei 22 de „CSMei” urcând pe podiumul de premiere

Sunt mici de vârstă, dar au ambiții și posibilități mari. Iar rezultatele judoka antrenați de Paula Diaconescu la CSM Bacău sunt pe măsura năzuințelor și, evident, a muncii depusă la antrenamente. Rezultate precum cele obținute la mijloc de noiembrie cu prilejul „Cupei CSM & Open Sfântu-Gheorghe”.

Întrecerile derulate în municipiul de reședință al județului Covasna au reunit pe spațiile de luptă peste 300 de sportivi din întreaga țară. „CSMeii” pregătiți de Paula Diaconescu au fost în număr de 22. Și toți 22 au urcat pe podiumul de premiere! Bilanțul? Patru medalii de aur, șase de argint și 12 de bronz. Cei mici au experimentat, cei mai mari au confirmat; cu toții au avut de câștigat.

„Am deplasat un lot numeros, cuprinzând atât debutanți, cât și judoka avansați, cu toții dorind să-și testeze nivelul. Am creat o echipă competițională mare, cu potențial, care va deveni puternică în timp. Obiectivul pentru cei mari, care deja performează, este să își mențină ritmul prin aceste cupe, iar pentru cei mici să îi creștem sănătos și să le insuflăm spiritul judo-ului, astfel încât peste ani să formeze următoarea generație de performanță. Sunt motivată și îi iau ușor, pas cu pas, pentru a forma o viitoare echipă de perspectivă”, a declarat antrenoarea CSM Bacău, Paula Diaconescu.

Rezultatele obținute de CSM Bacău la Cupa „CSM & Open Sfântu-Gheorghe”

Locul 1: David Niță, Andrei Tudose, Nicole Popescu, Maria Vornicu.

Locul 2: Sofia Vornicu, Arthur Afrăsănei, Veronica Neniță, Daria Diaconu, Cristian Radu, Andrei Harabagiu.

Locul 3: Luca Spanu, Mark Shiller, Maia Desilva, Jessica Milea, Casian Teoanu, Ricardo Săscău, Ștefan Grosu, Damian Roșu, Raffael Kuzstibschi, Tudor Jicmon, Alex Sârghianu, Nectarie Gheorghiță.