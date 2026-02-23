Judo/ CN Under 18: Ana Maria Crăciun- campioana României, Rareș Galea- bronz național!

CSM Bacău continuă să fie la putere. În special la competițiile foarte puternice. A dovedit-o și cu prilejul Campionatelor Naționale Under 18 de judo derulate weekendul trecut, la Arad, acolo unde Ana Maria Crăciun și Rareș Galea au obținut două rezultate-premium.

Elevă a clasei a VIII-a la LPS Bacău, Ana Crăciun a demonstrat încă o dată că știe să ardă etapele, laureîndu-se campioană națională la o categorie net superioară vârstei sale!

La Arad, sportiva antrenată de Simona Aruș și-a adjudecat categoria de greutate 40 kg, declarând la finalul victoriei repurtate contra principalei favorite:

„Și centurile negre pot fi învinse”. Antrenoarea Simona Aruș a scos în evidență prestația Anei, care-i permite acesteia să participe la Balcaniada din Muntenegru: „Grație ambiției sale și a abilităților tehnice și tactice, Ana a reușit marea performanță de a se impune contra unor adversare mai mari de vârstă și mai bine cotate”.

De efect a fost și prestația lui Rareș Galea, elevul clasei a X-a la CN „Vasile Alecsandri” cucerind bronzul la cea mai grea categorie, 73 kg.

„Rareș Galea și-a arătat măiestria tehnică pe tatami, făcând senzație la o categorie de greutate care a reunit la start calitate și cantitate.

Cu muncă, disciplină și perseverență, Rareș și-a trecut în palmares o medalie de bronz foarte prețioasă”, a ținut să puncteze antrenorul său, Dragoș Constantin Cremene.