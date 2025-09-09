Județul Bacău, motorul importurilor din Regiunea Nord-Est, dar cu exporturile pe frână

Deși rămâne unul dintre cei doi poli principali ai exporturilor din regiunea Nord-Est, alături de Iași, județul Bacău își vede competitivitatea erodată de o combinație nefericită: exporturile scad, importurile cresc accelerat, iar balanța comercială se afundă în cel mai mare deficit din regiune.

România și Nord-Estul, în câteva cifre

La nivel național, România a înregistrat în primele cinci luni din 2025 exporturi de peste 39 miliarde de euro și importuri de aproape 54 miliarde, cu un deficit de 14,3 miliarde de euro și un grad de acoperire de 73%. Exporturile cresc timid, cu 2,4%, dar importurile accelerează cu 5,8%.

În acest context, Nord-Estul contribuie cu doar 4% din exporturile țării și 3,9% din importuri – un nivel modest, dar semnificativ pentru economia regiunii. Deficitul regional ajunge la 528 de milioane de euro, cu o acoperire de 74,7%, mai bună decât media națională.

Bacăul, campion la importuri, dar pe pierdere

Privind în interiorul regiunii, Bacăul sare imediat în ochi. Cu exporturi de 431 milioane de euro, județul este lider, practic la egalitate cu Iașul. Problema apare însă pe partea de importuri: 699,5 milioane de euro, adică peste o treime din totalul regional.

Rezultatul este un deficit de 268 de milioane de euro, cel mai mare dintre toate județele din Nord-Est. Din cele 528 de milioane „pe minus” ale regiunii, mai mult de jumătate provin din Bacău.

Exporturile scad, importurile cresc

Comparând cu aceeași perioadă a anului trecut, tabloul devine și mai îngrijorător: exporturile Bacăului au scăzut cu 7,6%, în timp ce importurile au crescut cu 10,6%. Niciun alt județ nu are o combinație atât de dezechilibrată – Vaslui și Botoșani, dimpotrivă, reușesc chiar să obțină un mic surplus comercial.

Gradul de acoperire al Bacăului, adică raportul dintre exporturi și importuri, este de doar 61,7%, cel mai mic din regiune și mult sub media națională. Practic, pentru fiecare euro exportat, Bacăul aduce din afară bunuri de 1,6 euro.

În oglindă cu vecinii

Iașiul : exporturi apropiate de Bacău, dar un deficit mai mic (−116 mil. euro).

Suceava : exporturi mai modeste, dar deficitul rămâne controlabil (−156 mil. euro).

Neamțul : cel mai mic deficit dintre marii jucători (−28 mil. euro).

Botoșani și Vaslui: surprizele plăcute – ambele județe au surplusuri comerciale, chiar dacă volumele sunt mai mici.

Ce înseamnă toate acestea

Bacăul rămâne, fără îndoială, o forță economică a Nord-Estului, însă profilul său comercial este dezechilibrat. Dependența mare de importuri și scăderea exporturilor arată că firmele locale, deși active, sunt vulnerabile la presiunea costurilor externe și la lipsa unor sectoare cu valoare adăugată mai mare.

Fără o strategie clară de sprijinire a exportatorilor și de reducere a dependenței de importuri, județul riscă să devină „motorul importurilor” din regiune, dar nu și un generator de echilibru.