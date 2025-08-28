Judecătorii Curții de Apel Bacău explică de ce protestează

Adunarea Generală a Judecătorilor Curții de Apel Bacău, convocată în temeiul dispozițiilor legale de Consiliul Superior al Magistraturii, a adoptat, cu unanimitate de voturi, o hotărâre prin care solicită retragerea de urgență a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților.
Judecătorii au apreciat că proiectul legislativ transmis de Ministerul Muncii la 20 august 2025 „constituie expresia unei atitudini inacceptabile a puterii executive în raport cu autoritatea judecătorească”, contrare principiului separației puterilor în stat și independenței justiției.
În documentul adoptat se arată că „reforma pensiilor de serviciu ale judecătorilor și procurorilor a fost deja realizată prin Legea nr. 282/2023, după consultări cu sistemul judiciar și validarea constituțională, fiind agreată cu experții Comisiei Europene”. Reluarea constantă a dezbaterilor pe această temă, susțin magistrații, subminează stabilitatea sistemului judiciar, descurajează tinerii de a urma o carieră în magistratură și creează un risc de demoralizare a celor aflați în funcție.
Adunarea Generală a denunțat și campania publică „de demonizare a magistraților”, alimentată de declarații politice și mediatice, prin care justiția este prezentată ca responsabilă pentru dificultățile economice și bugetare. „A vorbi de la nivelul puterii executive despre tăierea așa-ziselor privilegii înseamnă, în fapt, a slăbi deliberat independența justiției și echilibrul democrației”, se arată în hotărâre.
În consecință, judecătorii Curții de Apel Bacău au decis:
-
Solicitarea fermă a retragerii proiectului de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților (unanimitate).
-
Cererea adresată factorilor politici de a înceta campania agresivă împotriva autorității judecătorești, care afectează grav statul de drept (unanimitate).
-
Amânarea soluționării cauzelor, începând cu 27 august 2025, cu excepția celor ce privesc drepturile și libertățile fundamentale, măsurile preventive și suspendarea actelor administrative (19 voturi pentru amânare, 1 vot pentru suspendare).
-
Continuarea exclusivă a atribuțiilor administrative și a activităților de motivare a hotărârilor, studiu și formare profesională, cu excepția judecării cauzelor menționate (unanimitate).
Hotărârea integrală este disponibilă pe pagina de internet a Curții de Apel Bacău.