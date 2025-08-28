Judecătorii Curții de Apel Bacău explică de ce protestează

Adunarea Generală a Judecătorilor Curții de Apel Bacău, convocată în temeiul dispozițiilor legale de Consiliul Superior al Magistraturii, a adoptat, cu unanimitate de voturi, o hotărâre prin care solicită retragerea de urgență a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților.

Judecătorii au apreciat că proiectul legislativ transmis de Ministerul Muncii la 20 august 2025 „constituie expresia unei atitudini inacceptabile a puterii executive în raport cu autoritatea judecătorească”, contrare principiului separației puterilor în stat și independenței justiției.

În documentul adoptat se arată că „reforma pensiilor de serviciu ale judecătorilor și procurorilor a fost deja realizată prin Legea nr. 282/2023, după consultări cu sistemul judiciar și validarea constituțională, fiind agreată cu experții Comisiei Europene”. Reluarea constantă a dezbaterilor pe această temă, susțin magistrații, subminează stabilitatea sistemului judiciar, descurajează tinerii de a urma o carieră în magistratură și creează un risc de demoralizare a celor aflați în funcție.

Adunarea Generală a denunțat și campania publică „de demonizare a magistraților”, alimentată de declarații politice și mediatice, prin care justiția este prezentată ca responsabilă pentru dificultățile economice și bugetare. „A vorbi de la nivelul puterii executive despre tăierea așa-ziselor privilegii înseamnă, în fapt, a slăbi deliberat independența justiției și echilibrul democrației”, se arată în hotărâre.

În consecință, judecătorii Curții de Apel Bacău au decis:

Solicitarea fermă a retragerii proiectului de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților (unanimitate). Cererea adresată factorilor politici de a înceta campania agresivă împotriva autorității judecătorești, care afectează grav statul de drept (unanimitate). Amânarea soluționării cauzelor, începând cu 27 august 2025, cu excepția celor ce privesc drepturile și libertățile fundamentale, măsurile preventive și suspendarea actelor administrative (19 voturi pentru amânare, 1 vot pentru suspendare). Continuarea exclusivă a atribuțiilor administrative și a activităților de motivare a hotărârilor, studiu și formare profesională, cu excepția judecării cauzelor menționate (unanimitate).

Hotărârea integrală este disponibilă pe pagina de internet a Curții de Apel Bacău.