Judecătorii Curții de Apel Bacău cer retragerea proiectului de lege care vizează modificarea pensiilor de serviciu și amână procesele

Tensiunile dintre magistrați și autoritățile statului cresc și la Bacău. Judecătorii Curții de Apel s-au reunit marți, 26 august, în Adunare Generală și au decis să transmită un mesaj ferm Guvernului și Parlamentului: retragerea de urgență a proiectului de lege care vizează modificarea pensiilor de serviciu.

Potrivit comunicatului de presă, magistrații consideră că acest proiect afectează grav independența justiției și statutul judecătorilor. Ei cer, de asemenea, oprirea campaniei publice „agresive” împotriva sistemului judiciar, despre care spun că subminează statul de drept și încrederea cetățenilor.

Decizia vine la pachet și cu măsuri concrete: începând de miercuri, 27 august, procesele vor fi amânate, cu excepția celor care privesc libertățile fundamentale ale persoanelor, dosarele penale aflate în faze esențiale (precum măsurile preventive) și cauzele privind suspendarea unor acte administrative. În rest, activitatea de judecată va fi pusă „pe pauză”, până la retragerea proiectului de lege.

Chiar și în acest context tensionat, judecătorii spun că își vor îndeplini atribuțiile administrative – vor motiva hotărârile deja pronunțate, vor continua verificările și regularizarea cererilor, dar și formarea profesională.

Decizia Curții de Apel Bacău se înscrie în mișcarea mai amplă a magistraților din întreaga țară, care contestă vehement reforma pensiilor de serviciu și avertizează că justiția nu poate funcționa sub presiunea unor măsuri considerate „nedrepte și periculoase”.