Sergentul major Tranovietchi Bogdan, cunoscut printre colegi drept „jandarmul cu brațele de fier”, continuă să scrie o poveste impresionantă în sportul de performanță. De la primele încercări la mesele de skandenberg din competițiile locale până la podiumurile internaționale, drumul său a fost marcat de disciplină, sacrificiu și o ambiție constantă de a-și depăși propriile limite.

Pasiunea pentru skandenberg a prins rădăcini încă din copilărie. Bogdan își amintește că își imagina adesea cum își antrenează brațele pentru a învinge nu doar adversarii din fața mesei, ci și temerile din interior. Visul de atunci s-a transformat, cu timpul, într-o misiune personală.

Anii de pregătire intensă, desfășurați zilnic sub îndrumarea antrenorului Andrei Chipreanov, la clubul Bucovina Skandenberg, i-au șlefuit tehnica și i-au întărit voința. Rezultatele nu au întârziat să apară. Recent, sportivul a devenit dublu campion național, reușind să câștige titlul atât la brațul stâng, cât și la brațul drept – o performanță care confirmă forma excelentă în care se află.

Performanțele sale nu se opresc însă la nivel național. Anul trecut, la Campionatul Mondial de Skandenberg de la Albena, unde s-au confruntat peste 1.700 de sportivi din 57 de țări, Tranovietchi Bogdan a urcat pe podium, obținând medalia de bronz. A fost o competiție de anvergură, în care fiecare meci a pus la încercare forța, strategia și rezistența psihică a sportivilor.

Succesul nu l-a schimbat, ci l-a motivat și mai mult. Atunci când este întrebat ce înseamnă pentru el acest sport, răspunsul vine simplu, dar plin de determinare:

„Antrenamentul e de fapt o promisiune, promisiunea că nu mă voi da bătut. Fiecare competiție e o șansă de a-mi testa limitele și de a le depăși.”

În uniforma de jandarm sau la masa de skandenberg, Bogdan rămâne același om disciplinat și dedicat. Pentru colegi și pentru tinerii sportivi care îl privesc ca pe un model, povestea lui este dovada clară că perseverența, pasiunea și munca susținută pot transforma un vis din copilărie într-o realitate recunoscută pe scenele naționale și internaționale.

Iar pentru „jandarmul cu brațele de fier”, drumul nu se oprește aici. În fiecare zi îl așteaptă noi antrenamente, noi competiții și aceeași dorință puternică: să ridice steagul României cât mai sus în lumea skandenbergului.