Jandarmii băcăuani, recompensați pentru curaj și devotament: intervenții care au salvat vieți și bunuri

Într-un cadru sobru, dar încărcat de emoție, curtea Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău a fost astăzi locul unde faptele au vorbit mai tare decât cuvintele. Jandarmi care, în ultimele săptămâni, au fost primii ajunși la incendii, la oameni aflați în pericol sau în mijlocul luptei cu tăierile ilegale de pădure au primit recunoașterea oficială a muncii lor.

Inspectorul-șef, Bârnat Eusebiu, a acordat diplome de merit cadrelor care s-au evidențiat prin intervenții salvatoare și rezultate remarcabile în luna ianuarie 2026. Momentele de premiere au fost marcate de respect, aplauze și sentimentul că, dincolo de uniformă, se află oameni care aleg să intervină fără ezitare atunci când situația o cere.

Flăcări, ger și decizii luate în câteva secunde

Printre cei premiați se numără plutonier adjutant șef Blănaru Cristian și plutonier adjutant Minuța Mare Radu Florin, recompensați pentru intervenția din 23 ianuarie 2026, în comuna Cotofănești. În fața unui incendiu care amenința să distrugă o gospodărie, cei doi jandarmi au acționat rapid: au limitat extinderea focului, au evacuat persoanele aflate în pericol și au contribuit decisiv la salvarea locuinței.

O altă intervenție care a făcut diferența între viață și moarte a avut loc pe 8 ianuarie 2026, în stațiunea Târgu Ocna. Plutonier adjutant Cociaș Marius și plutonier adjutant șef Avădanie Cristian au observat o persoană căzută în zăpadă, aflată în stare de hipotermie. Au acordat primul ajutor și au rămas alături de victimă până la sosirea echipajului medical, demonstrând calm, empatie și profesionalism.

Ordine publică și păduri protejate

Nu în ultimul rând, plutonier major Prusu Gabriel și plutonier major Manolache Radu au fost distinși pentru rezultatele obținute în activitățile de prevenire și combatere a delictelor silvice. Acțiunile lor din luna ianuarie au contribuit la protejarea fondului forestier și la menținerea ordinii publice într-un domeniu tot mai sensibil.

„Curajul individual merge mână în mână cu spiritul de echipă”

În discursul său, colonelul Bârnat Eusebiu a subliniat importanța muncii depuse zilnic de jandarmi:

„Aceste distincții recompensează nu doar curajul individual, ci și spiritul de echipă, disciplina și responsabilitatea cu care jandarmii noștri răspund oricărei situații când viața și bunurile cetățenilor sunt în pericol.”

La rândul său, plutonier adjutant Cociaș Marius a vorbit despre motivația din spatele uniformei:

„Am acționat în cel mai rapid și responsabil mod posibil; aprecierea colegilor și a instituției ne arată că misiunile noastre au un efect real în comunitate. Orice viață salvată este cea mai mare răsplată.”

Un mesaj pentru comunitate

Reprezentanții Jandarmeriei reamintesc cetățenilor că informarea corectă, prudența și cooperarea cu forțele de ordine sunt esențiale în gestionarea eficientă a situațiilor de urgență. Dincolo de statistici și rapoarte, intervențiile din ianuarie 2026 arată că vigilența și implicarea pot face diferența — iar uneori, pot salva vieți.