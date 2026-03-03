ISU nu mai trage sirena. Exercițiul de alarmare de mâine a fost amânat ca să nu producă panică

Autoritățile au decis amânarea exercițiului de alarmare publică „Miercurea Sirenelor”, în urma unei evaluări interne privind contextul actual de securitate și necesitatea unei informări mai ample a populației.

Potrivit unei informări oficiale, decizia a fost luată „în mod deliberat și responsabil”, pe baza unei analize proprii care a indicat că, în actualele condiții, este necesară consolidarea comunicării publice, astfel încât scopul exercițiului să fie corect înțeles la nivelul întregii populații.

Reprezentanții instituției subliniază că amânarea nu afectează obligația testării periodice a sistemului național de alarmare publică.

„Verificarea tehnică, mentenanța constantă și testarea funcțională a sirenelor reprezintă obligații instituționale, nu opțiuni. Un sistem de avertizare publică netestat regulat riscă să nu funcționeze atunci când este nevoie de el. Într-o situație reală, orice disfuncționalitate poate însemna timp pierdut, iar timpul pierdut poate însemna vieți puse în pericol”, se arată în comunicare.

Autoritățile precizează că exercițiile de alarmare nu au un caracter formal sau simbolic, ci urmăresc verificarea capacității reale de funcționare a sistemului și familiarizarea populației cu semnalele de alarmare și semnificația acestora.

Amânarea este prezentată drept o măsură de adaptare la contextul actual, nu o renunțare la exercițiu și nici o diminuare a standardelor instituționale privind pregătirea pentru situații de risc.

Un calendar revizuit al exercițiilor urmează să fie comunicat în perioada următoare, alături de măsuri suplimentare de informare publică, astfel încât aceste activități să se desfășoare „în condiții de claritate, înțelegere și eficiență”.

Autoritățile reafirmă că pregătirea populației și menținerea funcționalității sistemelor de avertizare rămân priorități, subliniind că protecția vieții și a siguranței cetățenilor „nu este negociabilă”.