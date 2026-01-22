Investiții majore în sănătatea băcăuanilor: dotări moderne pentru Spitalul Județean de Urgență Bacău

Președintele Consiliul Județean Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț, a efectuat o vizită de lucru la Spitalul Județean de Urgență Bacău, alături de echipa Consiliului Județean implicată în atragerea de finanțări nerambursabile și de conducerea unității medicale. Scopul vizitei a fost evaluarea, la fața locului, a modului în care investițiile realizate de administrația județeană se reflectă direct în creșterea calității serviciilor medicale oferite pacienților.

Potrivit declarației președintelui CJ Bacău, sănătatea rămâne o prioritate strategică a administrației județene, iar modernizarea infrastructurii medicale, dotarea cu echipamente performante și îmbunătățirea condițiilor pentru pacienți și personalul medical sunt direcții de acțiune asumate constant.

Un exemplu concret este proiectul „Creșterea performanței în diagnosticul și tratamentul cancerului prin dotarea cu aparatură modernă a Spitalului Județean de Urgență Bacău”, cu o valoare totală de 24.840.057,57 lei, din care contribuția proprie a Consiliului Județean Bacău este de 496.801,15 lei. Proiectul vizează dotarea secțiilor implicate în diagnosticul și tratamentul oncologic – oncologie, radiologie, urologie, gastroenterologie, endocrinologie, dermatologie – precum și a farmaciei spitalului, cu aparatură medicală de ultimă generație.

În cadrul investiției, unitatea medicală va beneficia de aproximativ 60 de echipamente medicale noi, o parte dintre acestea fiind deja recepționate. Printre cele mai importante dotări se numără un RMN 1,5T Siemens MAGNETOM Altea și un CT Somatom X cite (CT spectral), echipamente care ridică standardul investigațiilor imagistice la nivel județean. Acestea permit examinări mai rapide, protocoale accelerate cu reducerea timpului de investigație cu 30–50%, diminuarea artefactelor de mișcare, un confort sporit pentru pacient și posibilitatea de a investiga un număr mai mare de pacienți zilnic, cu rezultate imagistice constante și fiabile.

Noul CT spectral aduce un aport semnificativ în diagnosticarea oncologică, printr-o detecție mai bună a tumorilor, o caracterizare și stadializare mai precise și o planificare mai eficientă a tratamentului, contribuind totodată la personalizarea actului medical. Proiectul include și alte echipamente esențiale, de la aparate moderne de radiologie digitală până la dotări performante pentru urologie, toate având ca obiectiv reducerea timpilor de așteptare, creșterea preciziei diagnosticului și îmbunătățirea experienței pacientului.

„Implicarea Consiliului Județean Bacău în sănătatea băcăuanilor înseamnă responsabilitate, viziune și continuitate. Tehnologia modernă adusă în spitale se traduce în șanse mai mari la diagnostic timpuriu, tratament eficient și îngrijire de calitate pentru fiecare pacient din județ”, a subliniat președintele CJ Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț.