Investiții europene de peste 16 milioane de euro la SJU Bacău pentru tratamentul pacienților critici

Pacienții critici și politraumatizați, precum cei care suferă accidente vasculare cerebrale sau sunt implicați în accidente cu victime multiple, vor beneficia de tratamente mai rapide și la standarde medicale ridicate, în urma unor investiții ce urmează să fie implementate la Spitalul Județean de Urgență Bacău prin Programul Sănătate, cu finanțare europeană.

Anunțul a fost făcut de deputatul PSD de Bacău, Adrian Popa, care a precizat că proiectele vor crește semnificativ capacitatea de intervenție a unității medicale în cazurile în care rapiditatea tratamentului este esențială pentru supraviețuirea pacienților.

Potrivit parlamentarului, unul dintre proiecte vizează modernizarea blocului operator al Spitalul Județean de Urgență Bacău și dotarea acestuia cu echipamente performante pentru intervenții chirurgicale, în special în specialitățile care tratează politrauma. Valoarea totală a investiției depășește 11 milioane de euro.

„Practic, asta înseamnă intervenții realizate mai rapid, în condiții mai sigure, și reducerea nevoii de transfer către alte centre medicale”, a declarat deputatul.

Cel de-al doilea proiect, în valoare de aproximativ 5 milioane de euro, are ca obiectiv dezvoltarea capacității de diagnostic și tratament pentru pacienții cu accident vascular cerebral. Acesta include realizarea unor proceduri intervenționale moderne, precum trombectomia, care trebuie efectuate într-un interval de timp foarte scurt pentru a crește șansele de supraviețuire și recuperare ale pacienților.

„SJU Bacău este unul dintre puținele spitale din regiune care gestionează cazuri complexe, unde intervenția rapidă și accesul la tehnologie de vârf fac diferența între recuperare și posibile complicații majore”, a afirmat Adrian Popa, membru al Comisiei pentru Sănătate din Parlament.

Potrivit acestuia, investițiile vor consolida rolul spitalului băcăuan ca centru medical regional pentru urgențe majore și pacienți critici, deservind nu doar județul Bacău, ci și zonele limitrofe.

Deputatul a mai precizat că va continua să susțină proiectele din domeniul sănătății la nivelul județului, subliniind că experiența acumulată în perioada în care a fost manager al Spitalului Județean de Urgență Bacău, timp de peste 11 ani, îl determină să rămână implicat în dezvoltarea unității medicale.