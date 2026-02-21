Investiție de 4 milioane de euro pentru modernizarea Parcului Municipal din Onești

Parcul Municipal din Onești va beneficia de o nouă investiție majoră din fonduri europene, în valoare de aproximativ 4 milioane de euro, potrivit declarației purtătorului de cuvânt al Primăria Onești, Laurențiu Neghină.

Proiectul vizează modernizarea amplă a parcului, considerat unul dintre cele mai frumoase din România, și are o valoare totală de 23.068.623 lei, din care 19.727.649 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Concret, investiția prevede refacerea aleilor din piatră naturală, amenajarea unor piste moderne pentru biciclete și a unui traseu dedicat (bike track), reamenajarea lacului, reabilitarea tuturor scărilor și modernizarea intrărilor în parc. De asemenea, spațiile verzi vor fi reconfigurate și revitalizate, în vederea creării unui ambient modern și atractiv pentru toate categoriile de vârstă.

Potrivit reprezentanților administrației locale, în zilele următoare va fi demarată procedura de licitație pentru execuția lucrărilor, iar termenul de realizare este de 12 luni de la emiterea ordinului de începere.

Autoritățile estimează că, în a doua parte a anului viitor, oneștenii se vor putea bucura de un parc complet modernizat, destinat copiilor, familiilor și tuturor locuitorilor orașului. Investiția face parte din strategia administrației locale de dezvoltare și modernizare a municipiului.