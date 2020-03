Compania băcăuană Romchim Protect, recunoscută prin produsele revoluționare lansate pe piață în ultimii ani, anunță noi invenții în domeniu. De data asta este vorba de produse care se pliază pe actualul context al epidemiei de coronavirus.

„Nu puteam sta liniștiți, mai ales în această perioadă nefastă pe care o trăiește întreaga lume. Și, dacă tot ni s-a recomandat să stăm acasă, am profitat și ne-am concentrat pe studiile de laborator. Astfel că, după o muncă susținută, de zi și noapte, am reușit să aducem la lumină trei noi produse premium. Unul dintre acestea este Protect-RP-S, un produs de dezinfectare a suprafețelor, pe care, astăzi, l-am trimis, pentru avizare, Ministerului Sănătății”, a declarat Ion Neculcea, președintele firmei Romchim Protect.

Un alt produs realizat de firma băcăuană este Protect-RP-M, destinat igienizării mâinilor, realizat pe bază de alcool etilic denaturat obținut din cereale agricole. Acesta se prezintă sub formă de gel, având o acțiune rapidă de curățare a mâinilor, și care, prin mixul de polimeri și alte ingrediente, nu ajută doar la curățarea mâinilor, ci și la catifelarea lor. „Pentru curățarea mâinilor și prevenția contaminării cu noul coronavirus, sunt recomandate a se folosi, din abundență, apa și săpunul. Pentru a nu crea confuzie, acest gel ajută foarte mult dacă nu ai la îndemână apă și săpun. Aș putea să-l trec la categoria «must have», pe care să-l avem la îndemână, în geantă sau în mașină. Abia cel de-al treilea produs – Protect-RP-Covid19 – este, într-adevăr, unul special creat pentru distrugerea noului coronavirus”, a precizat Ion Neculcea.

Produsul este pregătit pentru testare, urmând a fi trimis în afara țării, la un laborator acreditat, dat fiind că, în România, nu există o astfel de unitate omologată care să efectueze probele. „În 30 de zile, primim răspunsul, dar având atâtea medalii și premii internaționale la activ, și mai bine de 10 brevete de invenție, sunt încrezător că, și acum, am creat produse de top”, mai spune Ion Neculcea, proprietarul firmei Romchim Protect. Acesta subliniază că fabrica pe care o deține are o capacitate mare de producție, în prezent fiind demarate procedurile pentru actualizarea autorizației integrate de mediu pentru a fabrica substanțe de igienizare. „Totul este în regulă, suntem pregătiți! De altfel, nu ne vom opri aici, ci vom continua cu studiile, pentru a aduce alte și alte produse de care omenirea are nevoie”, a încheiat Ion Neculcea.

Reamintim că „fabrica de invenții” Romchim Protect a reușit să se evidențieze în ultimii ani cu produse de certă calitate în diverse domenii, cum ar fi degivranții pentru uz casnic și general sau cei folosiți pentru piste aeroportuare și aeronave. De altfel, firma băcăuană este singurul producător român de degivranți pentru aeronave. Reținem, în acest sens, produsele ADD PROTECT Type I și PROTECT Type II, înscrise pe lista fluidelor de degivrare calificate pentru utilizarea pe aeronave (testările pentru calificarea internațională au avut loc la laboratoarele AMIL Canada, FAA Canada și la SMI Miami, USA, iar prezentarea produselor a fost susținută la Dubrovnik, în cadrul SAE G-12).

Mai mult, în decembrie 2019, a mai fost trimis pentru testare, în Canada, un set de produse pentru degivrarea aeronavelor, ADD PROTECT NG Type I și Type II. Rezultatele au ajuns deja luna aceasta, totul fiind un succes. În plus, la începutul acestui an, firma Romchim Protect a reușit să suprindă o lume întreagă cu produsul Antiflam Silva. Acest preparat trebuie pulverizat pe plante, cu puțin timp înainte de a fi atacate de incendii, ulterior scurgându-se singur pe sol, sub formă de soluție minerală, benefică plantelor. Prin pulverizare, produsul creează o peliculă protectoare deasupra plantelor, deosebit de eficientă, care nu arde nici la temperaturi ridicate și nici la foc susținut de vânt. Se pot realiza, astfel, bariere de vegetație care nu propagă flăcările, iar incendiile s-ar stinge, apoi, de la sine.