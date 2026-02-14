Intervenții ale jandarmilor băcăuani în Onești și Berzunți

Ieri, în jurul orei 17:50, o patrulă din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, aflată în misiune pe raza municipiului Onești, a observat pe strada Republicii o femeie căzută pe carosabil.

Jandarmii au apelat imediat numărul unic de urgență 112 și i-au acordat victimei primul ajutor până la sosirea echipajului medical. Ulterior, femeia a fost preluată de ambulanță și transportată la Unitatea de Primiri Urgențe Onești pentru investigații suplimentare.

În aceeași zi, în timpul unei misiuni de patrulare pe raza comunei Berzunți, o altă patrulă de jandarmi a observat un autoturism răsturnat pe carosabil. Echipajul a intervenit de îndată, a acordat primul ajutor unui bărbat implicat în eveniment și a solicitat sprijinul unui echipaj de ambulanță și al poliției.

Datorită reacției rapide a jandarmilor, persoanele implicate au beneficiat în timp util de îngrijirile necesare, iar situațiile au fost gestionate cu calm și responsabilitate.