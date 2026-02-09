Intervenție dificilă la avaria de pe magistrala Valea Uzului – Bacău

Viceprimarul comunei Mărgineni, Benoni David, a declarat luni că intervenția pentru remedierea avariei apărute pe conducta magistrală de transport Valea Uzului – Bacău va fi una anevoioasă, întrucât zona în care s-a produs incidentul este greu accesibilă.

„Intervenția la remediere va fi una dificilă, avaria fiind semnalată într-o zonă cu acces foarte greu. Am fost imediat ce am primit sesizarea la locație și am coordonat cu echipele de la E.ON și SC CRAB SA modalitățile de intervenție. Mulțumim și cetățenilor care vor permite accesul inclusiv prin proprietățile personale”, a transmis acesta.

Avaria a fost identificată în cursul dimineții de 09 februarie 2026, în zona comunei Mărgineni, sat Podiș. Potrivit autorităților, locația exactă a defecțiunii a fost stabilită, conducta este în curs de golire, iar lucrările de săpătură urmează să înceapă.

Conform informării oficiale a SC CRAB SA, pentru ziua de astăzi furnizarea apei potabile se va realiza după un program temporar:

între orele 10:00 – 17:00 , apa va fi furnizată la debit și presiune redusă ;

între orele 17:00 – 20:00, alimentarea cu apă în municipiul Bacău se va face în regim normal.

Operatorul avertizează că, pe durata intervalului cu presiune redusă, consumatorii de la etajele superioare (III și IV) ale blocurilor tip bară pot resimți lipsă de presiune sau întreruperi temporare.

Echipele SC CRAB SA continuă intervențiile în teren, iar autoritățile locale anunță că programul de furnizare a apei va fi actualizat în funcție de evoluția lucrărilor.

FOTO: Benoni David