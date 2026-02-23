Informare Publică: Apă cu presiune scăzută pe mai multe străzi din municipiul Onești!

Astăzi – 23 februarie 2026, s-a înregistrat o avarie la nivelul sistemului de alimentare cu apă, de pe strada Mercur, din orașul Onești, județul Bacău.

Pentru executarea lucrărilor de reparație, echipele RAJA sunt nevoite să reducă presiunea apei potabile, în intervalul orar 10.00 – 15.00, consumatorilor de pe străzile: Sintezei, Stirenului, Mercur, George Bacovia, aleea Viitorului, Libertății și bulevardul Belvedere (parțial). La etajele superioare ale imobilelor se poate înregistra lipsa totală a apei.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile create utilizatorilor din zonă, pe care îi asigurăm că echipele de intervenție vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile la parametri optimi, în cel mai scurt timp.

Atenționăm consumatorii că, la reluarea alimentării cu apă în condiții normale, aceasta poate prezenta modificări temporare de aspect (turbiditate, culoare). Recomandăm să fie utilizată în scopuri menajere până la limpezirea completă.

Biroul de Comunicare RAJA SA