Închidere Tabăra Internațională de Creație Rezidența Tescani 2025

Constituindu-se după opt ediții sub forma unui adevărat fenomen care așază în dialog limbajele artelor plastice, Tabăra Internațională de Creație Rezidența Tescani 2025, desfășurată între 1-8 august 2025, s-a bucurat și în acest an, după cum ne-a obișnuit deja, de o prezență aleasă.

Astfel, la această agapă spirituală au fost prezenți Ana Maria Ceară, Anca Mihăilă, Bianca Rotaru, Cornelia Săvescu, Diana Brăescu, Dinu Săvescu, Dionis Pușcuță, Dumitru Macovei, Elena Lupașcu, Florin Șuțu, Florentin Sîrbu, George Hristea, Gheorghe Lungu, Ilie Boca, Leila Rus Pârvan, Luminița Radu, Marcel Lupșe, Marilena Murariu, Mihai Chiuaru, Mihai Sârbulescu, Mircea Hristescu, Ovidiu Ionescu, Ovidiu Ungureanu, Petru Lucaci, Sorin Otînjac, Tudor Haschke Marinescu, Valentin Scărlătescu, Valeriu Șușnea, Teodor Zaica, Dragoș Turda, Ion Văsâi, Marin Mihai Horea, Elena Brebenel. Acestora li s-au adaugat Maria Bilașevschi – critic de artă și Marius Manta – eseist. Tot în cadrul Rezidenței Tescani, Galeria Ilie Boca a propus expoziția lui Florin Șuțu, „Însemnări olografe” (august-octombrie 2025).

Rezidența de la Tescani transcende conceptul tradițional de tabără artistică, transformându-se într-un veritabil incubator de idei și expresii creative. Aici, artiștii de diverse discipline—de la pictură și sculptură, la grafică și artă multimedia—se reunesc într-un cadru extraordinar, de poveste.

Timp de peste o jumătate de secol și mai bine, acest domeniu, inițial dedicat muzicii, a devenit, prin alchimia creativă, un spațiu vibrant unde culorile și formele se împletesc după o rețetă care încântă. Mai mult, procesul artistic se desfășoară sub ochii publicului, echivalând cu o experiență vie și palpabilă.

Pânzele prind viață, nuanțele se nasc din amestecuri meticuloase, iar discuțiile rar aprinse, uneori tensionate, de cele mai multe ori joviale, completează atmosfera efervescentă a creației.

Moștenirea culturală a Tescaniului este profundă. Aleile umbrite de plopi, care par să șoptească versuri din „Poema Română”, au fost dintotdeauna un loc de întâlnire pentru arte, pentru suflet. Rezidența continuă și amplifică această tradiție, transformând locul într-un epicentru al culturii românești și nu numai.

Aici, inspirația reînvie constant iar fiecare ediție lasă o amprentă durabilă, adăugând o valoare inestimabilă nu doar locului, ci și tuturor celor care interacționează cu artiștii.

Cu totul fericite și într-un astfel de context, cuvintele de altădată ale lui Andrei Pleșu „întovărășesc” prezențele de la Tescani: „Vom fi măsurați cu măsura aspirației noastre, și nu cu aceea a realizării ei. Dacă n-ar fi așa, nimeni dintre noi nu s-ar mântui”. (Marius Manta)

Rezidența Tescani 2025, un nou episod și o bucurie nemărginită. Mulțumesc tuturor celor care m-au sprijinit și ne-au fost alaturi în acest an, în realizarea acestui act artistic: în mod special Muzeului Național George Enescu – secția Dumitru și Alice Rosetti Tescanu, Asociației Betania, Barleta S.A., Licurici și nu în ultimul rând artiștilor participanți, pe care îi felicităm pentru inspiratele lucrări ce fac dovada nivelului ridicat în arta contemporană românească și pe care, în curând, le putem admira și aprecia pe simezele Galeriei Romane din București, cu lansare de album, film și carte. (Ovidiu Ungureanu)

Parteneri media: Deșteptarea și Chromatique, mereu alături de noi.