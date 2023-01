Începutul poveștii unuia dintre cei mai mari patru creatori de modă americani: Tommy Hilfiger  

Un vis care a devenit un succes global. Acesta este modul în care designerul Tommy Hilfiger își definește cariera și proiectul de viață.

La sfârșitul anilor 1960, The Beatles tocmai vizitaseră Statele Unite, iar trupe precum The Rolling Stones și The Who și cântăreți ca Jimmy Hendrix deveniseră un punct de referință pentru tinerii din acea vreme. Woodstock a transformat în modă părul lung, imprimeurile psihedelice și pantalonii cu clopoței, un stil care reflecta o tendință vestimentară specifică pentru acea generație. Thomas Jacob Hilfiger, un băiat din Elmira, New York, avea 18 ani și voia să se îmbrace ca starurile rock. Firea sa vizionară, talentul său de antreprenor și determinarea sa au făcut posibil visul său de a crea Tommy Hilfiger, un brand global care promovează optimismul și susține „cool-ul american clasic” cu o identitate proprie.

Avea părul lung și purta pantaloni evazați la școală. Văzând succesul pe care l-a stârnit în rândul colegilor săi de clasă, a decis să-și folosească economiile – 150 de dolari – pentru a cumpăra 20 de perechi de pantaloni și a le vinde prietenilor săi. În 1971, avea destui clienți și a decis să deschidă magazinul People’s Place în Elmira County, un loc unde oamenii puteau cumpăra piese retro, blugi, geci bărbați și femei și în care puteau asculta muzică bună.

Trei ani mai târziu, a deschis un al doilea magazin la intersecția dintre North Main și West Gray Street. Afacerea și magazinele au crescut rapid, iar în 1975 avea 10 puncte de vânzare. A fost dificil pentru Hilfiger să înțeleagă, atât de tânăr, afacerea de modă, așa că a ajuns în faliment. „Am dat faliment până la 25 de ani. A fost cel mai bun lucru care mi se putea întâmpla, echivalentul unui MBA”, avea să spună designerul peste ani.

Povestea sa nu s-a oprit, însă, acolo. În 1985, un investitor pe nume Mohan Murjani l-a convins să lanseze o marcă de îmbrăcăminte sub propriul nume și să creeze pentru el însuși. De aici a început ascensiunea celui considerat unul dintre cei patru mari designeri ai Americii, alături de Calvin Klein, Ralph Lauren și Perry Ellis, giganți ai modei din acea vreme.

Era începutul anilor ’90, când tinerii purtau haine bărbați și haine femei sport, iar cântăreții de hip-hop alegeau hainele lui Tommy. Memorabilă a fost apariția rapperului Snoop Dogg în emisiunea Saturday Night Live, unde a purtat o geacă Tommy Hilfiger bărbați supradimensionată cu brandul Tommy inscripționat pe piept. Acel model de geaca Tommy Hilfiger barbati avea să fie epuizat apoi în câteva zile din magazine.

Astăzi, 33 de ani mai târziu, brandul Tommy Hilfiger este sinonimă cu stiluri de haine bărbați premium de cea mai înaltă calitate și cu accent pe stilul popular All-American din ultimele decenii. Tommy Hilfiger creează piese de designer în stil sportiv, în denim, adesea în culorile drapelului american și în corespondență cu binecunoscutul logo. Brandul acordă o mare importanță designului și producției durabile, motiv pentru care, printre altele, se folosește numai denim 100% reciclat.

Brandul Tommy Hilfiger are în prezent peste 15.000 de angajați în 100 de țări și peste 2.000 de magazine de vânzare cu amănuntul de haine barbati, haine femei și îmbrăcăminte pentru copii. Pe lângă marca principală „Tommy Hilfiger”, există și marca „Tommy Jeans”, care produce îmbrăcăminte din denim 100% reciclat. Întregul brand produce îmbrăcăminte, încălțăminte, accesorii și alte produse de înaltă calitate pentru copii și adulți și oferă, de asemenea, o gamă largă de parfumuri, ochelari și textile pentru casă.

Logo-ul Tommy Hilfiger: culori cu iz american

Logo-ul cunoscutei companii este format din culorile steagului american: albastru, roșu și alb, conform intenției designerului. Logo-ul bine-cunoscut nu s-a schimbat de la înființarea companiei și se presupune că se bazează pe originea, precum și pe stilul clasic american al mărcii. Faptul că litera „H” poate fi identificată în grafica logo-ului demonstrează încă o dată precizia și grija din spatele designului logo-ului și al companiei. Din 1985, acest logo celebru a împodobit fiecare îmbrăcăminte Tommy Hilfiger, simbolizând identitatea vizuală a brandului și originea americană, care este atât de importantă pentru Tommy Hilfiger.

Îmbrăcăminte: jachete, pantofi, genți și multe altele

Tommy Hilfiger oferă tot ceea ce își dorește inima ta în materie de modă și reîmprospătează stilurile în fiecare sezon cu cele mai noi colecții și articole de îmbrăcăminte. Brandul de lux este specializat în îmbrăcăminte în stil american și produce, de asemenea, îmbrăcăminte din denim, cum ar fi geci barbati și geci femei din denim, blugi și alte haine bărbați și femei din acest material popular. Pe lângă hainele pentru adulți – printre cele mai populare produse ale brandului este geaca Tommy Hilfiger bărbați -, dar există și o colecție pentru copii și bebeluși, precum și numeroase accesorii, cum ar fi ceasuri, bijuterii, genți și parfumuri.