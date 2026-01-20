Incendiu puternic în satul Lupești, comuna Mănăstirea Cașin

Un incendiu a izbucnit în cursul zilei de astăzi în satul Lupești, comuna Mănăstirea Cașin, mobilizând forțe importante de intervenție.



La fața locului acționează pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești, cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS), o autofreză, o autospecială pentru intervenții și comandă (APIC), precum și o ambulanță SMURD.

Potrivit primelor informații, incendiul se manifestă generalizat la două case de locuit și două anexe gospodărești, afectând o suprafață de aproximativ 400 de metri pătrați.

În aceste momente, focul este localizat, iar echipajele de intervenție acționează pentru lichidarea completă a incendiului și prevenirea reaprinderii. Până la această oră nu au fost raportate victime.

ACTUALIZARE:

Incendiul produs în comuna Mănăstirea Cașin a fost lichidat.

Pentru gestionarea situației de urgență au acționat 21 de pompieri militari.

În urma evenimentului au ars 3 case de locuit și 3 anexe gospodărești, pe o suprafață de aproximativ 500 mp, construcțiile fiind situate foarte aproape una de cealaltă, ceea ce a favorizat propagarea rapidă a flăcărilor.

În aceste momente, echipajele operative acționează pentru înlăturarea efectelor negative și stabilirea măsurilor complementare.

Intervenția a presupus un efort susținut al pompierilor, care au acționat în condiții dificile din cauza accesului îngreunat la gospodării, dar și pe fondul vremii cu temperaturi negative extreme.

Cauza probabilă de producere a incendiului este în curs de stabilire.