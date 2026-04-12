Incendiu provocat de o lumânare într-un apartament din Bacău; o femeie a ajuns la spital

Pompierii militari băcăuani au intervenit în cursul nopții de sâmbătă spre duminică pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un apartament situat pe strada Bucegi, din municipiul Bacău.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență, la locul solicitării au fost mobilizate de urgență trei autospeciale de stingere din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta în interiorul unui apartament situat la etajul 8 al unui imobil de locuințe.

Pompierii au reușit localizarea incendiului și salvarea unei femei în vârstă de aproximativ 60 de ani, găsită în stare de inconștiență, însă cu funcții vitale prezente. Victima a fost extrasă din zona de risc și predată echipajului medical, fiind ulterior transportată la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Bacău pentru îngrijiri de specialitate.

Pe timpul intervenției, șase persoane – patru adulți și doi minori – s-au autoevacuat din apartamentele situate la etajele superioare ale imobilului.

Incendiul a fost lichidat de pompieri. În urma acestuia au ars bunuri de mobilier și electrocasnice din apartamentul afectat, iar din cauza degajărilor masive de fum au fost afectate și două apartamente situate la etajele superioare.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost stabilită ca fiind folosirea focului deschis în spații închise, cel mai probabil de la o lumânare.