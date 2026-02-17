Incendiu la o locuință din Zăpodia. Acoperișul a fost cuprins de flăcări

În această după-amiază, pompierii militari au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o locuință din satul Zăpodia, comuna Colonești.

La locul solicitării au fost alocate două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autospecială pentru primă intervenție și comandă, din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău.

La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la nivelul acoperișului locuinței, existând risc de propagare la întreaga construcție.

În urma evenimentului, au ars aproximativ 100 de metri pătrați din acoperișul casei, precum și bunuri din două încăperi.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost stabilită ca fiind un scurtcircuit electric.