Incendiu la o locuință din Onești, lichidat de pompieri fără victime

Pompierii militari au intervenit în această dimineață pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință situată pe strada Doinei din municipiul Onești.

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență, apelul a fost primit în jurul orei 04:47. La locul evenimentului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la nivelul acoperișului locuinței și al unei anexe gospodărești, pe o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați. Intervenția promptă a pompierilor a permis localizarea și lichidarea rapidă a focului, fiind împiedicată extinderea flăcărilor la alte construcții.

În urma cercetărilor efectuate la fața locului, cauza probabilă a producerii incendiului a fost stabilită ca fiind un scurtcircuit electric.

Din fericire, în urma evenimentului nu s-au înregistrat victime.