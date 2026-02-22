Incendiu la o locuință din Filipești; pompierii intervin cu trei autospeciale

Pompierii militari au intervenit, în această seară, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din comuna Bogdănești, sat Filipești.

La locul evenimentului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS) și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești.

La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta la nivelul mansardei locuinței, pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați.

Potrivit primelor informații, incendiul a fost localizat, iar pompierii acționează în continuare pentru lichidarea focarelor și pentru înlăturarea efectelor negative ale incendiului. Nu există pericol de propagare la locuințele din vecinătate.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime.