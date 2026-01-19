Incendiu cu final tragic în comuna Buciumi

În această seară, pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din comuna Buciumi, satul Buciumi.

La fața locului au fost mobilizate de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS), un echipaj SMURD, precum și forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești.

Intervenția promptă a echipajelor a dus la lichidarea incendiului, însă flăcările au provocat pagube semnificative. A ars o locuință pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați, precum și acoperișul unei magazii pe circa 20 de metri pătrați.

Din nefericire, evenimentul a avut consecințe tragice. În interiorul locuinței a fost găsită o persoană de sex masculin, în vârstă de aproximativ 50 de ani, decedată și carbonizată.

Cauza probabilă a producerii incendiului urmează să fie stabilită de autoritățile competente, în urma cercetărilor aflate în desfășurare.