Cu zi înainte ca președintele Donald Trump să țină discursul despre starea națiunii, studenții de la New York University au fost întrebați de niște reporteri sugubeți ce părere au despre speach. Absolut toți cei întrebați s-au declarat șocați de atitudinea președintelui de cât de rasist a fost discursul, și, mai ales, cât de prost a fost. Dacă niște persoane care se presupune că sunt educate au reușit să-și dea cu părerea despre un discurs care încă nu fusese rostit, ne putem imagina puterea propagandei în SUA. Atacurile la adresa lui Trump, venite atât înainte, cât, mai ales, după campania electorală, duse sub umbrela haștagului #resist, au folosit la maximum metodele de manipulare pentru a încerca suspendarea președintelui. Cea mai mare manipulare, însă, așa zisa «Afacere Russiagate», în care se susține că Guvernul de la Moscova a intervenit în procesul electoral american, s-a mai fâsâit puțin săptămâna trecută, când a fost desecretizat așa numitul „memoriu Nunes”, realizat de o echipă de parlamentari republicani sub coordonarea deputatului Devin Nunes. Ne amintim că, încă din perioada campaniei electorale, echipa lui Hillary Clinton a acuzat că Trump este candidatul Rusiei și beneficiază de sprijinul logistic al Moscovei. Echipa lui Hillary a plătit un fost spion britanic să „investigheze” iar acesta a produs un dosar plin de bârfe, care a fost „scăpat” pe surse” în mass-media. Dar să vedem ce spune memoriul Nunes, desecretizat în urmă unei campanii de presă. În primul rând, se spune că FBI a utilizat dosarul comandat și plătit de echipa democrată pentru a obține un mandat de supraveghere a lui Carter Page, consilier al lui Trump. Apoi, memoriul mai spune că șefii FBI și ai Departamentului de Justiție știau că dosarul respectiv era finanțat indirect de către un avocat pentru campania Clinton și Comitetul Național Democrat, dar nu au precizat acest lucru în cererea lor către instanța care aprobă mandatele referitoare la securitatea națională. De asemenea, aceștia nu au precizat acest lucru nici atunci când au reînnoit cererile lor, solicitând timp suplimentar pentru supraveghere. În cererea pentru mandatul de supraveghere se menționează informații referitoare la un alt consilier al campaniei pentru Trump, George Papadopoulos. Informațiile lui Papadopoulos au declanșat deschiderea unei anchete de contrainformații a FBI la sfârșitul lunii iulie 2016 de către agentul FBI, Pete Strzok. Strzok a fost transferat ulterior din cauza unor SMS-uri schimbate cu amanta sa, avocatul FBI Lisa Page în care ambii au demonstrat o atitudine clară anti- Trump și în favoarea lui Clinton, pe care Strzok a investigat-o, de asemenea. Textele „Strzok / Lisa Page” reflectă, de asemenea, discuții ample despre investigație, orchestrarea scurgerilor către mass-media și includ o întâlnire cu directorul adjunct McCabe pentru a discuta o politică de „asigurare” împotriva alegerii președintelui Trump. Asta scria în memoriu. Pentru că s-a întâmplat că înregistrările acelor mesaje, care demonstrau faptul că anchetatorii lui Trump îl urau cu sinceritate în vreme ce o admirau pe contracandidata sa, au dispărut! FBI spune că, din cauza unei probleme tehnice, cinci luni de SMS-uri schimbate între cei doi angajați ai FBI s-au șters. Cei doi au lucrat o perioada în subordinea directorului adjunct al FBI, Andrew McCabe. Soția lui Mccabe a candidat din partea Partidului Democrat pentru alegerile din statul Virginia și a primit donații electorale din partea aliaților familiei Clinton, ceea ce l-ar fi pus pe directorul adjunct al FBI în conflcit de interese. 0 SHARES Share Tweet

