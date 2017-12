Ionel Floroiu, deputat PSD, a deschis, vineri, în Traian, al doilea cabinet parlamentar din județ, primul fiind cel din Podu Turcului, care funcționează de zece luni. La eveniment au participat senatorul Dragoș Benea, președintele organizației județene a PSD, Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean, doisprezece primari și doi viceprimari din zona de nord-est, consilieri județeni și locali, mass-media. Ionel Floroiu a explicat că tot timpul a fost preocupat de deschiderea unui birou parlamentar în această zonă, dar nu a găsit spațiul necesar. „Am ales comuna Traian pentru că aici suntem la intersecție de drumuri și vă este mai ușor să ajungeți și de la Lipova, Dămienești, Filipeni, și de la Buhoci, Horgești, Parincea și Ungureni”, a explicat deputatul. În final, a aflat că Poșta Română are două încăperi pe care dorea să le închirieze, asftel încât problema a fost rezolvată. PUBLICITATE De ce era nevoie de acest cabinet parlamentar? „Pentru că mi-am propus să fiu mai aproape de dumneavoastră și de cetățeni, să avem o comunicare bună, să am un spațiu adecvat pentru audiențe și pentru a ne întâlni în a doua și ultima săptămână din lună ca să-mi aduceți la cunoștință problemele pe care le aveți și să dau acele soluții sau îndrumări care sunt în sarcina mea, ca deputat, atât cât îmi permite legea. Mă bucur enorm că am reușit să deschid acest cabinet deoarece mă apăsa această problemă. Am primit multe semnale că mă focusez doar pe zona Podu Turcului și că dumneavoastră vă simțiți abandonați”, a mai spus Ionel Floroiu. O echipă omogenă, cu motoarele turate Senatorul Dragoș Benea, președintele PSD, a explicat pe scurt că organizația județeană, care a obținut cel mai bun rezultat din 1990 încoace la alegerile locale, ca număr de primari, consilieri, parlamentari, funcțiile de președinte al Consiliului Județean, vicepreședinte al Camerei Deputaților, apoi și de miniștri, „traversează o perioadă roz, dar acest lucru va trebui să se simtă și la nivelul întregului județ, de la comuna Agăș până la Zemeș”, cu proiecte de interes local – drumuri, alimentare cu apă, canalizare – și proiecte de anvergură, cum sunt șoseaua de centură și autostrada care va lega Moldova de Transilvania. „Noi am propus și susținem varianta cea mai rapid de executat și cea mai ieftină. Nu este ușor pentru că nu numai adversarii noștri pollitici, dar și cârcotașii din zona blogurilor, mass-mediei au început să ne numere după două-trei luni de guvernare. Eu am mai spus că numărătoarea bobocilor se va face în iunie 2020. Până atunci trebuie să facem tot ce ne stăm în putință, să punem pe planșetă și să începem obiective cât mai multe, mai mari sau mai mici, astfel încât la momentul analizei, în 2020, să fie cât mai puține reproșuri din motive obiective”, a precizat Dragoș Benea. Liderul PSD a mai vorbit despre munca în echipă, coeziune și buna gestionare a momentelor dificile care vor apărea, condiții ce ar trebui să ducă județul Bacău mai sus, pe o poziție mai bună, cu mai multe obiective realizate. „Acesta este mesajul meu la inaugurarea unui cabinet parlamentar în această zonă. Suntem o echipă omogenă, cu motoarele turate, mai mult administrativ decât politic, cea ce este și firesc. E clar că partidul și politicul au trecut în plan secund, toată lumea fiind cuplată la proiectele administrative. Unele dintre ele se tot amână din motive birocratice, cum e șoseaua de centură, căreia abia după trei încercări i-a fost validată documentația, dar și din alte motive, cum e autostrada care din suferă din cauza unei constante din zona Moldovei, dezbinarea! Dacă vom fi înțelepți toți, de la Bacău la Botoșani, de la Suceava la Vaslui, și vom depăși orgoliile locale vom avea mai repede acest obiectiv”, a precizat Dragoș Benea. În partea a doua a întâlnirii, Ionel Floroiu, Dragoș Benea și Sorin Brașoveanu au discutat cu primarii prezenți la eveniment despre rectificarea bugetului, despre investițiile locale și problemele pe care le întâmpină în activitatea administrativă. Mai aproape de cetățeni și de primari „Eu consider că este obligatoriu ca un ales, indiferent de rang, să păstreze legătura cu oamenii. Această interacțiune directă nu am simțit-o niciodată ca pe o obligație, ci ca pe modul cel mai cinstit de a respecta mandatul acordat. Recunosc, și firea mea comunicativă m-a ajutat să leg ușor relații umane directe. Iar această legătură m-a ajutat mereu să rămân conectat la problemele adevărate ale băcăuanilor. În al doilea rând, rostul acestui cabinet parlamentar de la Traian este acela de a fi mai aproape de administrațiile locale din zonă. Primarii și consilierii locali, cei de la PSD și nu doar ei, au de multe ori o relație dificilă cu diferite instituții ale Statului, din terioriu sau centrale. Ei trebuie ajutați să depășească piedicile birocratice sau indiferența unora pentru a-și realiza planurile în comunitate. Cât îmi permite legea și cu experiența mea în administrație sunt partenerul lor în proiectele care își propun să ridice această zonă vitregită a județului nostru”, a declarat Ionel Floroiu, deputat PSD Activitatea Cabinetului Parlamentar din Podu Turcului, inaugurat pe 12 martie 2017 Număr de audiențe – 16

Cetățeni primiți în audiență – 114 din șapte comune Primari consilieri locali primiți la audiențe – 28, din 9 comune

Instituții sesizate în urma solicitărilor: Instituția Prefectului, Consiliul Județean, Direcția Agricolă, Casa Județeană de Pensii, ITM, Protecția Consumatorilor, AFIR, Ministerul Dezvoltării, Inspectoratul Județean de Poliție, Ministerul Mediului, Garda de Mediu, Inspectoratul Școlar. Deschiderea Cabinetului Parlamentar Podu Turcului a adus locuitorilor din zona de Sud și Sud-Est a județului Bacău posibilitatea de a se adresa direct unui parlamentar. Problemele cel mai des întâlnite la audiențe au fost relația greoaie sau defectuoasă cu instituții deconcentrate, nemulțumiri legate de administrațiile locale, propuneri de proiecte de infrastructură locală, sesizări împotriva unor funcționari sau angajați ai statului, solicitări sociale, inițiative legislative. 85 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.