În școli se muncește de zor în vederea începerii anului nou școlar

E vară, vacanță, iar la prima vedere ai spune că totul e pe relax. Ei bine, în școli nu e chiar așa. Iar acest lucru l-am aflat în urma unei vizite inopinate la Școala Gimnazială „Miron Costin”, una dintre cele mai mari din Bacău.

În ciuda faptului că e vacanță, în școală e forfotă. Începând de la intrare, de la secretatiat, unde sunt teancuri de hârtii ce așteaptă rezolvare, până prin clase și holuri unde, clar, după zgomot, se lucrează. Am mers la biroul directorului adjunct, prof. Mihaela Loredana Perju, să ne explice ce se întâmplă prin școală, în mijlocul vacanței.

„Avem lucrări de igienizare, văruit, amenajarea claselor, completarea cu materiale necesare în clase, iar înainte cu trei săptămâni de începerea noului an școlar vom avea o dezinsecție totală, așa cum prevede legea.”

Chiar dacă mai este o lună până la începerea școlii, lucrările fiind în toi, nici nu se pune problema ca până atunci să nu fie terminate lucrările, iar noul an școlar să debuteze în toate condițiile. Au fost achiziționate materiale necesare pentru realizarea tuturor lucrările, acestea fiind derulate cu aportul personalului unității de învățământ.

Este știut că Școala Gimnazială „Miron Costin” este una dintre cele mai mari școli din Bacău după numărul de elevi, fiind când pe locul doi, când pe trei. Noul an școlar, ce va debuta în 8 septembrie 2025 va aduna sub acoperițul de la „Miron Costin” aproximativ 1200 de elevi, acum fiind o perioadă în care se rezolvă și anumite transferuri. Din punct de vedere al catedrelor, totul este în grafic: „Acum este marea dezbatere în această perioadă, se așteaptă definitivarea proiectului de completare a normelor ca să se ajungă la 20 de ore ceea ce ne-a dat peste cap, iar acum e în lucru. Nu e aprobat definitiv, este doar proiect de lege”, a mai spus Mihaela Loredana Perju, director adjunct Școala Gimnazială „Miron Costin” Bacău.

Și în cazul Grădiniței nr. 23, structură a Școlii Gimnaziale „Miron Costin”, lucrările de reparații și amenajare sunt în toi, pentru ca în toamnă copiii să fie primiți în cele mai bune condiții.

Florin Ștefănescu