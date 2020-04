Piețele își așteaptă, totuși, mușterii, deși frica de temutul COVID – 19 pare că i-a cuprins pe băcăuani. Am făcut un tur scurt prin principalele locuri unde, nu demult, oamenii își făceau plinul sacoșelor. Înțeleg, mai târziu, că mai toți clienții își fac cumpărăturile pe internet sau de la hypermarket.



Cartoful, rege

Am ajuns, mai întâi, la piața de gross, sperând să găsesc animația de weekend. Aici, e full de cartofi, dar niciun client, deși e post, încă, și oamenii vin sperând la un preț ceva mai mic decât în oraș. Întreb la cât se vând cartofii, curios să aflu de ce sunt prețuri diferite. „Prea multe întrebări”, îmi răspunde un individ. Un alt comerciant mă lămurește, cu mai multă condescendență: „În funcție de cantitatea cumpărată, domnule!”. Plec, încredințat că individul era frustrat de lipsa clientelei. De curiozitate, trec pe la un market, unde găsesc cartofi noi (de unde și cumpăr), cu mult mai ieftini decât în piața de gross: sub 2 lei kilogramul.



„Virusul ăsta ne-a dat în cap”

Am ajuns și în piața mare, unde doar comercianții, nu și producătorii, vând kilogramul de cartofi la același preț ca în piața de unde abia plecasem. Constat că sunt mult mai arătoși. Hm. Norocul meu că abia cumpărasem de la market. Cu bon de casă, evident. Și aici, în piața centrală, e aproape gol. Nu știu dacă-s mai mult de 15 vânzători. În același colț de sub scară, găsesc familia Buftea, din Itești. Mă atrage un anunț pus pe butoiul de varză. „Gratis pentru pensionarii de peste 65 de ani”. „Am decis ca în Joia mare, să le dau gratis pensionarilor 500 – 600 de kilograme de varză murată. Și alte murături. În intervalul 11.00 – 13.00, când au voie să iasă din case. Nu trebuie să-mi dovedească, ei se cunosc numai după cum merg, săracii. În intervalul ăsta orar, numai ei vin, tineretul e cu shaorma, cu Spartan…Am foarte multă marfă și virusul ăsta ne-a dat în cap, ne-a omorât afacerile. Decât s-o arunc, mai bine o dau de pomană, că am de unde. Am să le dau și pensionarilor catolici, joia care vine, că la ei vine mai devreme Paștele”, îmi dezleagă misterul anunțului, Costel Buftea. În restul perioadei, varza murată destinată pensionarilor are un preț redus, de 3 lei, față de 8 lei kilogramul.

Anul ăsta, mieii la „cârlige” vor fi…o problemă

Nici sus, la „lactate”, nu mișcă mai nimic. Aflu că va fi o problemă cu mieii de Paște. Acum, se dau cu 25 de lei, dar de acasă. „Lumea a cumpărat înainte de virusul aista. Cu 15 lei kilogramul, în viu. Anul ăsta îs foarte mari, ajunge unul și la 16 kilograme. Că au fătat oile devreme, chiar și în ianuarie, și a fost și cald iarna”, mă lămurește o femeie din apropiere de Buhuși. Mai toți ciobanii din zonă vând de pe facebook. Așa că mieii, anul ăsta, de Paște, vor fi o mare problemă. Se va permite unui număr restrâns de crescători să aducă marfă la piață, în jur de „18 cârlige”, aranjați la distanță, la mese de culoarea roșie.