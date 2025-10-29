In Memoriam: Doamna Zota Dorina, un suflet dedicat copiilor și educației

Cu durere în suflet, comunitatea Școlii Gimnaziale „Nicolae Iorga” din Bacău anunță trecerea la Domnul a doamnei Zota Dorina, un om deosebit, un dascăl cu har și un model de bunătate, care și-a dedicat întreaga viață educației și formării celor mici.

Doamna Dorina Zota s-au născut în ziua de 28 octombrie 1956, a fost educatoare din 1976. Din 1980 a lucrat cu dăruire, răbdare și multă dragoste în Grădinița cu Program Prelungit nr. 31. Pe parcursul carierei de dascăl, în perioada 2007-2012, a acceptat responsabilitatea de director și a condus gradinita cu înțelepciune, respect și blândețe, reușind să creeze un colectiv unit, dedicat și apreciat. A coordonat două proiecte Comenius, făcând cunoscută unitatea preșcolară în Italia, Polonia, Grecia, Spania, Bulgaria și Turcia. A fost un stâlp al comunității educaționale, un model de profesionalism, dăruire și echilibru. Sub conducerea sa, grădinița a devenit nu doar un loc de învățare, ci o adevărată familie. A știut să inspire, să susțină și să încurajeze, fiind mereu acolo pentru oricine avea nevoie de un sfat, o încurajare sau o vorbă bună.

Din anul 2012 și până în 2025 a avut responsabilitatea de coordonator al nivelului preșcolar, a reușit să lase o amprentă adâncă în inimile tuturor celor care au cunoscut-o. Zâmbetul ei cald, cuvintele înțelepte și profesionalismul ei vor rămâne mereu vii în amintirea colegilor, a părinților și, mai ales, a generațiilor de copii pe care i-a îndrumat cu grijă. Doamna Dorina Zota a fost mai mult decât un dascăl – a fost un mentor, un prieten, un om care a știut să aducă liniște și inspirație în jurul său. Prin exemplul personal, a format generații de copii, dar și cadre didactice, rămânând un punct de sprijin și o sursă de inspirație pentru toți cei care au avut privilegiul să o cunoască.

Colectivul Grădiniței și al Școlii Gimnaziale „Nicolae Iorga” își exprimă profunda recunoștință pentru întreaga sa activitate. Moștenirea pe care a lăsat-o în comunitate – dragostea pentru educație, respectul față de copii și devotamentul față de misiunea de dascăl – va rămâne neștearsă.

În aceste momente grele, transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate, colegilor și tuturor celor care au iubit-o.

Slujba de înmormântare a avut loc marți, 28 octombrie 2025, la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Zemeș.

Dumnezeu să o odihnească în pace!

