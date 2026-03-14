În Bacău trebuie să treci de semafor ca să pui mașina pe senzorul de trafic care îți va schimba semaforul

Vă trimit atașată o filmare realizată în municipiul Bacău, pentru a vedea modul în care au fost montați noii senzori de trafic din oraș.

Din imagini se poate observa o situație cel puțin ciudată: pentru ca senzorii să detecteze vehiculul, șoferii sunt nevoiți să treacă de linia semaforului și să oprească exact deasupra senzorilor. Practic, dacă respecți marcajul și oprești unde trebuie, sistemul nu te detectează.

Această amplasare ridică mai multe întrebări:

Cum ar trebui să procedeze șoferii – să respecte semaforul sau să înainteze peste linie pentru a fi detectați? În forma actuală, sistemul pare să încurajeze tocmai încălcarea regulilor de circulație.

Cred că este o problemă care merită analizată public, mai ales dacă aceste sisteme sunt menite să fluidizeze traficul și să crească siguranța rutieră.

Vă rog să analizați situația prezentată în filmare și, dacă considerați oportun, să o aduceți în atenția autorităților și a opiniei publice.

MB

