Impozitele locale în 2026: ce trebuie să știe persoanele fizice despre taxe și noile reguli

Persoanele fizice care dețineau la finalul anului trecut mijloace de transport, clădiri sau terenuri au obligația de a plăti în acest an impozitele locale aferente acestor bunuri, potrivit Codului fiscal. Plata se poate face în două tranșe egale, cu termene scadente la 31 martie și 30 septembrie.

Spre finalul anului trecut, mai multe reguli privind impozitele locale au fost modificate, iar schimbările îi vizează direct pe proprietarii de autoturisme, locuințe sau terenuri.

Impozitul pe mijloacele de transport

În forma actuală a Codului fiscal, proprietarul unui autovehicul datorează impozitul pentru întreg anul dacă deținea mașina la trecerea în noul an fiscal. Cu alte cuvinte, dacă un contribuabil avea un autoturism în proprietate la 31 decembrie 2025, acesta trebuie să achite impozitul pentru tot anul 2026, chiar dacă ulterior a vândut vehiculul.

Impozitul se plătește la bugetul local al unității administrativ-teritoriale unde proprietarul își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru. Taxa se achită anual, în două rate egale, până la 31 martie și 30 septembrie.

Cei care achită integral impozitul până la 31 martie pot beneficia de o bonificație de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local.

Cum se calculează impozitul auto

Impozitul se stabilește în funcție de capacitatea cilindrică a motorului, exprimată în centimetri cubi (cmc), prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracțiune din aceasta cu suma prevăzută în Codul fiscal. În prezent, la calcul se ține cont și de norma de poluare.

De exemplu:

Pentru autoturismele cu capacitatea cilindrică între 1.601 cmc și 2.000 cmc inclusiv, suma este de 29,7 lei/200 cmc pentru vehiculele cu normă de poluare non-euro – Euro 3 și 25,1 lei/200 cmc pentru cele Euro 6.

Pentru cele între 2.001 cmc și 2.600 cmc inclusiv, suma este de 92,2 lei/200 cmc (non-euro – Euro 3) și 77,8 lei/200 cmc (Euro 6).

Pentru autoturismele de peste 3.001 cmc, suma este de 319 lei/200 cmc (non-euro – Euro 3) și 290 lei/200 cmc (Euro 6).

În cazul mașinilor hibride, impozitul se calculează tot în funcție de capacitatea cilindrică a motorului termic.

Pentru motociclete sau autoturisme cu capacitate cilindrică de până la 1.600 cmc, valorile sunt:

19,5 lei/200 cmc pentru vehiculele non-euro – Euro 3;

17,6 lei/200 cmc pentru Euro 5;

16,5 lei/200 cmc pentru Euro 6.

Autovehiculele acționate exclusiv electric beneficiază de un regim special, impozitul fiind de 40 lei/an.

Lista vehiculelor scutite de la plata impozitului a fost restrânsă la începutul anului. Printre modificări se numără eliminarea scutirii pentru mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav ori accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate.

Consiliile locale pot decide, însă, acordarea de scutiri sau reduceri pentru mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în agricultură sau pentru vehiculele unor fundații înființate prin testament.

Impozitul pe clădiri

Regula de bază este similară: persoanele care dețineau o clădire la 31 decembrie 2025 trebuie să plătească impozitul aferent pentru anul în curs. Și în acest caz, plata se face în două tranșe, la 31 martie și 30 septembrie.

Impozitul diferă în funcție de destinația clădirii: rezidențială, nerezidențială sau mixtă.

Clădiri rezidențiale

Pentru clădirile rezidențiale și anexele deținute de persoane fizice, impozitul se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% și 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii. Cota exactă este stabilită de consiliul local.

Valoarea impozabilă se obține prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate (mp) cu valoarea impozabilă pe metru pătrat prevăzută în Codul fiscal, ajustată ulterior cu un coeficient de corecție în funcție de rangul localității și zona în care este amplasată clădirea.

La finalul anului trecut, valoarea impozabilă a clădirilor rezidențiale a fost majorată, iar reforma amplă a impozitării clădirilor, programată inițial pentru 2026, a fost amânată.

Clădiri nerezidențiale

Pentru spațiile utilizate în scop economic (sedii de firme, PFA, cabinete, spații comerciale), impozitul se calculează prin aplicarea unei cote între 0,2% și 1,3% asupra:

valorii finale a lucrărilor de construcții (pentru clădirile noi);

valorii dintr-un raport de evaluare recent;

valorii din actul de transfer al proprietății, pentru clădirile dobândite în ultimii cinci ani.

În lipsa unui raport de reevaluare pentru clădiri mai vechi de cinci ani, impozitul poate ajunge la 2% aplicat asupra valorii impozabile stabilite ca pentru clădirile rezidențiale.

Clădiri cu destinație mixtă

Pentru proprietățile folosite atât ca locuință, cât și ca sediu social, impozitul se calculează prin însumarea impozitului aferent suprafeței rezidențiale cu cel corespunzător suprafeței nerezidențiale, declarată pe propria răspundere.

Dacă la adresa respectivă este înregistrat un domiciliu fiscal fără activitate economică, impozitul se calculează ca pentru o clădire rezidențială.

În cazul în care proprietarul nu declară suprafața utilizată în scop nerezidențial, se aplică o cotă de 0,3% asupra valorii impozabile stabilite pentru clădirile rezidențiale.

Impozitul pe terenuri

Și impozitul pe terenuri este datorat de persoanele care le dețineau la 31 decembrie 2025. Plata se face tot în două tranșe, până la 31 martie și 30 septembrie.

Impozitul se stabilește în funcție de:

suprafața terenului;

rangul localității;

zona de amplasare;

categoria de folosință (teren arabil, vie, livadă, teren neproductiv etc.).

Pentru terenurile intravilane cu construcții, impozitul se calculează prin înmulțirea suprafeței cu suma prevăzută în tabelul din Codul fiscal. Pentru alte categorii de folosință, se aplică coeficienți specifici, la care se adaugă un coeficient de corecție în funcție de rangul localității.

Lista scutirilor a fost și ea modificată. Printre excepții se regăsesc terenurile din domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, cele aparținând cultelor religioase recunoscute, terenurile utilizate de unități de învățământ sau spitale publice, precum și terenul aferent locuinței veteranilor de război și al văduvelor nerecăsătorite ale acestora.