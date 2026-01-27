Iarna, când pădurea muncește pentru oameni

În plină iarnă, când gerul strânge satul în jurul sobei, iar zăpada acoperă drumurile și potecile, pădurea devine una dintre cele mai importante resurse pentru comunitățile locale.

Lemnul de foc, indispensabil pentru încălzirea locuințelor, ajunge la oameni datorită muncii continue a silvicultorilor, chiar și în cele mai aspre condiții.

În această perioadă, lucrările de exploatare a masei lemnoase capătă o importanță strategică.

Solul înghețat și stratul protector de zăpadă permit desfășurarea intervențiilor silvice cu un impact minim asupra ecosistemului: semințișul este protejat, iar regenerarea naturală a pădurii nu este afectată. Paradoxal pentru cei din afara domeniului, iarna este unul dintre cele mai potrivite anotimpuri pentru astfel de activități.

În teren, echipele de muncitori silvici din cadrul Ocolul Silvic Livezi, aparținând Direcția Silvică Bacău, lucrează zilnic la regenerarea, îngrijirea și valorificarea masei lemnoase. Scopul este clar: asigurarea lemnului de foc necesar populației, sprijinirea economiei locale și menținerea sănătății pădurii pe termen lung.

Silvicultorii subliniază un aspect esențial, adesea ignorat în dezbaterea publică: nu este vorba despre defrișări, ci despre intervenții planificate, realizate sustenabil, în baza amenajamentelor silvice și cu respectarea strictă a normelor tehnice și legale.

Fiecare arbore exploatat face parte dintr-un calcul atent, care are în vedere continuitatea pădurii și echilibrul natural.

Administrată de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, pădurea devine, iarna, un partener tăcut al comunității. Printr-o gestionare responsabilă, ea oferă căldură în case, locuri de muncă și stabilitate economică, fără a-și pierde capacitatea de regenerare.

În liniștea albă a iernii, sub pașii muncitorilor și sunetul drujbelor, pădurea nu dispare. Dimpotrivă, ea continuă să trăiască – și să susțină viața oamenilor din jurul ei.