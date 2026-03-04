I-au furat 1.000 de euro, 100.000 de forinți și 10.000 de lei.

Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Moinești au efectuat percheziții domiciliare într-un dosar penal privind comiterea unei infracțiuni de furt, după ce o femeie în vârstă de 73 de ani a reclamat sustragerea unei sume importante de bani din locuința sa.

Potrivit informațiilor furnizate de polițiști, la data de 1 martie a.c., femeia, din comuna Pîrjol, a sesizat autoritățile după ce persoane necunoscute i-ar fi furat bani din casă. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că, într-un interval de aproximativ trei ore în care aceasta a lipsit de la domiciliu, dintr-un șifonier ar fi fost sustrase sumele de 1.000 de euro, 100.000 de forinți și 10.000 de lei.

În continuarea cercetărilor, la data de 3 martie a.c., polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Moinești, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Moinești, au pus în aplicare patru mandate de percheziție domiciliară la locuințele a doi bărbați, în vârstă de 29 și 33 de ani, ambii din comuna Pîrjol.

În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit o armă cu aer comprimat fără serie, o cutie de alice și trei telefoane mobile.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii activități infracționale a celor doi bănuiți.